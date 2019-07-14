高市警界悍將 獲頒警察獎章

2019-07-14 16:16

〔記者蘇福男／高雄報導〕高市湖內警分局有不少服務20、30年的資深績優員警，分局長王世芳特地頒發警察獎章，感謝這批身經百戰的警察悍將，將人生最精華的歲月奉獻給警界。

湖內警分局服務年資滿30年的員警，計有田寮所所長邱善明、副所長林峰斌、秘書室警務佐吳明鴻、警員李政勳、督察組巡佐吳南劍、防治組巡佐劉堃山、茄萣所巡佐蔡智有、陳志成、偵查隊小隊長張裕達、偵查佐廖英玲及張世名；服務年資滿20年為砂崙所副所長莊達隆；服務年資滿10年的有偵查隊偵查員蘇哲茗、行政組巡官汪曉萱和警員蘇家睿等人。

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