謝謝台灣！印尼女移工感謝移民署高雄收容所助親子團圓返鄉

2019-07-10 12:03

〔記者蘇福男／高雄報導〕「感謝台灣的幫忙，讓我和兩個孩子能團圓一起回家！」來自印尼的安蒂，4年前來台擔任家庭看護工，因受到朋友慫恿而逃逸，今年5月初在住處遭移民署專勤隊查獲，當時安蒂剛產下小兒子，移民署協助她找回大女兒，讓母女3人返回印尼團圓。

移民署南區事務大隊高雄收容所表示，安蒂4年前失聯期間，曾產下大女兒，當時交由社福團體安置，今年5月初專勤隊查獲安蒂時，她剛產下小兒子2個月，收容所基於人道考量，且因安蒂堅持近身照顧小孩，小兒子便隨同她一同入所安置。

收容期間，所方協請供膳廠商提供男嬰食品，並募集嬰兒用品，不遺餘力給予關懷照顧，小男嬰在收容所也鮮少哭鬧，深受其他女受收容人的疼愛

，高雄收容所得知安蒂的大女兒安置在社福團體，立即協助連繫，確認小孩身分資料，辦理親子證明等文件，安排母女3人團圓搭機返國。

安蒂在機場興奮的表示，來台5年終於可如願帶兩個寶貝回家，感謝移民署高雄收容所這段期間的照顧，還讓她們一家三口團圓返回印尼，感激大家的幫忙，謝謝台灣！

高雄收容所所長謝友發表示，移民署重視外籍移工人權，收容所除提供生活及物質上的協助，也希望離鄉背井的外籍人士在台受收容期間，能感受到台灣的友善，身心皆能獲得溫馨撫慰和妥善照顧。

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