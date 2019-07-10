謝謝台灣！印尼女移工感謝移民署高雄收容所助親子團圓返鄉
列印

移民署南區事務大隊高雄收容所協助印尼女逃逸移工安蒂一家三口團圓返國。（移民署南區事務大隊高雄收容所提供）

移民署南區事務大隊高雄收容所協助印尼女逃逸移工安蒂一家三口團圓返國。（移民署南區事務大隊高雄收容所提供）

2019-07-10 12:03

〔記者蘇福男／高雄報導〕「感謝台灣的幫忙，讓我和兩個孩子能團圓一起回家！」來自印尼的安蒂，4年前來台擔任家庭看護工，因受到朋友慫恿而逃逸，今年5月初在住處遭移民署專勤隊查獲，當時安蒂剛產下小兒子，移民署協助她找回大女兒，讓母女3人返回印尼團圓。

移民署南區事務大隊高雄收容所表示，安蒂4年前失聯期間，曾產下大女兒，當時交由社福團體安置，今年5月初專勤隊查獲安蒂時，她剛產下小兒子2個月，收容所基於人道考量，且因安蒂堅持近身照顧小孩，小兒子便隨同她一同入所安置。

收容期間，所方協請供膳廠商提供男嬰食品，並募集嬰兒用品，不遺餘力給予關懷照顧，小男嬰在收容所也鮮少哭鬧，深受其他女受收容人的疼愛

，高雄收容所得知安蒂的大女兒安置在社福團體，立即協助連繫，確認小孩身分資料，辦理親子證明等文件，安排母女3人團圓搭機返國。

安蒂在機場興奮的表示，來台5年終於可如願帶兩個寶貝回家，感謝移民署高雄收容所這段期間的照顧，還讓她們一家三口團圓返回印尼，感激大家的幫忙，謝謝台灣！

高雄收容所所長謝友發表示，移民署重視外籍移工人權，收容所除提供生活及物質上的協助，也希望離鄉背井的外籍人士在台受收容期間，能感受到台灣的友善，身心皆能獲得溫馨撫慰和妥善照顧。

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