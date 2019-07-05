火車刺警案》殺警嫌犯入看守所 累又餓便當吃光

2019-07-05 11:37

〔記者林宜樟／嘉義報導〕刺殺鐵路警察李承翰的鄭姓男子，昨晚被裁定羈押，晚上9點多收容至位於嘉義縣鹿草鄉的嘉義看守所，他可能因為餓又累，將有豆腐、肉燥、小黃瓜炒肉和飯的便當吃光，到凌晨才入睡，所方今天早上請台中榮民醫院嘉義分院身心科醫師診治，並請心理師及輔導員進行心理輔導。

嘉義看守所表示，鄭男情緒尚穩定，因不願跟其他被告關在同一房，且家人指稱有躁鬱症病史，為安全起見，安排於獨居保護房。

保護房內只有睡覺用被子，四周有泡棉防護，餐具為塑膠製，並有24小時監控，避免收容人自傷或傷人。

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