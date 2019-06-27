消防猛男廖易聖救援不放感情 救人一個都不能少

2019-06-27 16:10

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市海山消防分隊特搜隊員廖易聖是今年新北市唯一一名獲選台灣知名潮流設計品牌STAGE及日本品牌火消魂HiKESHi SPiRiT（以下稱火消魂）跨國聯合代言的消防猛男，他曾參與20160206台南大地震等大大小小災害，也曾歷經痛失同仁的悲痛與無奈，對於生死早已置之度外；但在火銷魂的分享中，他真情流露，直言「真的不知道何時會發生甚麼事情，只能盡量去搶救每一個生命，既然選擇這個工作就不要怕遭遇不測…」。

36歲的廖易聖是消防猛男，96年特考班畢業，任職新北市消防局已10年；廖易聖回想，大前年台南除夕夜前發生大地震，他也隨隊在瓦礫堆搜尋搜救者，突然間看到患者的一隻手，挖到一個程度，看到一個男性，在挖的同時，發現趴著男子下方躺著一位女性，他心想應該是老公要保護老婆，把她抱在懷裡，自己承受牆面的壓力，當時他覺得這位男性很偉大，只想保護自己愛的人，沒想過後果如何，結果不幸雙雙罹難；他心想換作是他，會不會也這樣保護自己的家人或心愛的人？

他直稱，因為我認識妳，所以我必須先救妳，在這個行業是不對的，因為每一個人都要救，他告訴自己，不能放感情下去救援，希望盡我的全力幫助每一個人救援出來，讓他們的傷害降到最低，這是他對自己從事消防工作的期許。

新北市海山消防分隊特搜隊員廖易聖為今年新北市唯一一名獲選台灣知名潮流設計品牌STAGE及日本品牌火消魂HiKESHi SPiRiT（以下稱火消魂）跨國聯合代言的消防猛男。（記者吳仁捷翻攝）

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