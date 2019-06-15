多元文化傳承 移民署新住民子女海外培力計畫啟航

2019-06-15 17:50

〔記者劉慶侯／台北報導〕移民署為鼓勵新住民子女利用假期回到（外）祖父母家，進行家庭生活、語言學習與文化交流體驗，並在返台後分享學習成果，移民署今年決定擴大辦理「108年新住民子女海外培力計畫」，並在今日舉辦啟航儀式。移民署梁國輝期許獲選者能透過返鄉學習交流之機會接軌國際，同行教師及社工回國後也能持續推動跨文化知能教育，為國際發展及新南向政策育苗。

此次活動報名總計210組，經甄選會議評選，獲選親師組8組24人、社會服務組2組6人、同儕主題組1組3人及家庭組90組180人，共計101組213人成行，包含印尼、柬埔寨、泰國、馬來西亞、越南、菲律賓、新加坡、韓國、加拿大、美國、英國、荷蘭、馬奇頓及中國地區等14個國家或地區。

獲選者將利用暑假期間回到新住民家長的母國，進行為期至少14天以上的生活學習計畫，透過在地文化浸潤式體驗，瞭解自身所擁有的語言與文化優勢，達到國際人才培育目的。

羅弘杰同學因外公在印尼當地經營胡椒園，母親從小在印尼胡椒的飲食環境中成長，而從事餐廳外燴工作的爺爺則受到媽媽的影響，間接認識並運用印尼胡椒作為佐料，胡椒不僅是全家人的愛好，也是連結印尼與台灣兩地文化的象徵，因此他以「印尼胡椒文化」為主題，希望藉由這次返回印尼的機會親身體驗胡椒種植方法與手工製作胡椒的過程。

目前就讀國立屏東科技大學社會工作系的陳靜華同學因其自身學習歷程及多元文化家庭背景而發想此次返鄉計畫，她規劃「親情連結」、「文化巡禮」、「飲食探秘」、「語言交流」及「工作體驗」五大主軸，旅程中藉由與親人間的互動交流，探索比較泰國與柬埔寨的歷史文化、宗教信仰及飲食生活，達成臺灣、泰國與柬埔寨三國間之文化交流。

梁國輝表示，婚姻來台新住民已超過54萬人，新住民子女則超過41萬人，所具有的語言及多元文化優勢，是推動台灣朝向國際多元發展的重要助力。移民署也將在108年11月初辦理成果發表會，將擇優選出12組成果優選組別，頒發5000元禮券獎勵，也會將成果專輯置於新住民培力發展資訊網供民眾下載瀏覽，使社會各界對於新住民多元文化有更實質的認識，促進社會族群彼此之間的理解與尊重。

梁國輝副署長（左1） 與108年新住民子女海外培力計畫獲選者代表 在臺上進行啟航儀式（記者劉慶翻侯攝）

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