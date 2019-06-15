台美犯防、執法者交流 美大生訪板橋警分局取經

2019-06-15 15:55

〔記者吳仁捷／新北報導〕今天警察節，4名來自美國威斯康辛大學刑事司法學系學生、教師到新北市板橋警分局參訪，參觀警察廳舍、拘留所及科技辦案利器，其中包括建置科技防衛城後，板橋警分局仰賴警政科技，4小時內偵破銀行搶案，美國未來執法者對台灣警方科技執法留下深刻印象，交流收穫豐盛。

美國威斯康辛大學每年透過台灣法務部，到矯正、警政單位參訪，了解台灣矯正、司法實務，今年參訪校方由犯防系助理教授謝珉琍帶領3名學生代表赴台灣多個單位參訪，一行人今天抵達板橋分局，板橋分局長林富助與偵查隊長林子翔熱情接待，並到偵查隊與偵辦刑案刑警意見交流，得知台灣警察短短4小時就偵破銀行搶案，對於警察辦案能力感到相當佩服。

美國威斯康辛大學為一所綜合型大學，刑事司法學系系更是美國培養未來執法者的重點科系，著重獨立分析犯罪現象、擬定對策的能力，培養學生溝通協調犯罪處遇與安全管理計畫能力；3名學生都是第一次踏上台灣這塊土地，處處充滿新鮮與好奇。

威斯康辛參訪師生今天到板橋警分局，先參觀最基層的派出所，瞭解第一線警員勤務運作，接著到俗稱板橋大餐廳的板橋分局伙食團用餐，3位恰巧都是左撇子同學，對台灣美食很感興趣，飯菜全吃光，隨後到偵辦刑案的偵查隊參觀，隊長林子翔親自接待，看到陳列櫃子上的破案咖啡，他們感好奇，隊長解說必偵破重大、特殊刑案，才能獲得警察局長頒發「破案咖啡」，對辦案幹員是一種鼓勵，學生們喝過破案咖啡，都直呼好喝。

一行人接著參觀拘留所、鑑識小組，對於各項警察裝備都很好奇，林子翔向他們介紹新北市警局創立的「情資整合中心」，利用大數據分析，過濾龐大複雜的資訊，縮短警察辦案時間；4名師生也跟著警察見習巡邏值勤實務，當巡簽到詐欺車手提款熱點，跟轄內銀行及超商店員互動熱絡，都是美國所沒有的，體驗到台灣警察親切一面。

4名師生參訪後，表示參訪讓他們瞭解台灣警察勤務運作實務，對台灣警方高破案率印象深刻；林富助說，台美執法者交流，不僅讓美國犯防系學生更清楚台灣警察勤務，也瞭解警方辛勞及對社會的付出。

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