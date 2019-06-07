大叔騎車趕赴一中街抓寶可夢 還沒抓到先被警抓走

2019-06-07 16:32

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名大叔是標準的寶可夢迷，日前從相關社團得知一中街出現稀有怪物的訊息，顧不得大半夜騎車外出趕赴，接近目的地途中停等紅燈時忍不住拿起手機查看時遭巡邏員警盤查，竟查出機車是被通報侵占的贓車，這下抓怪未果先進警局，讓大叔頻搖頭說:「還沒抓到稀有怪，反先被警察抓，真倒楣！」

台中市第一分局大誠所警員卓慧榆、劉源昇當天深夜巡經中區三民路、成功路口時，發現騎車的55歲劉男停等紅燈時使用手機攔查，劉男向員警說，平日工作之餘最大的興趣就是抓寶，稍早因為看到抓寶社團內有社員發文「一中街有稀有怪」，才會顧不得大半夜立馬騎車外出準備趕往。

途中行經該路口時停等紅燈時，因手癢實在忍不住才會拿出手機車玩起寶可夢手遊，遭巡邏員警盤查，只是警方一查竟查出劉男騎乘機車竟是被通報侵占的贓車，滿臉不可置信的劉男辯稱，機車是向一名男性友人購買的二手車，購買當下因為積欠罰單未繳納，才利用另名友人（即報案人）名義過戶，自己才是真正的車主。

然因車主於年初向警方報案車子遭侵占，明顯與劉男所述不符，警方訊後仍將全案依侵占罪嫌送辦，讓劉男一臉無奈說:「早知道在家裡睡覺就沒事，這下還沒抓到稀有怪，反而先被警察抓，真是衰到爆！」

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