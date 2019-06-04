另類外交！偵破一銀盜領案全球首例 英公司來台拍紀錄片

2019-06-04 22:54

〔記者黃捷／台北報導〕我國檢警偵破一銀盜領案，是全世界第一個破獲Carbanak駭客集團的案件，英國Normal Life Pictures公司遠渡重洋，今至台北地檢署採訪拍攝，未來將以紀錄片形式呈現供國際參考、學習，堪稱另類外交，有助於提升台灣國際形象。

Normal Life Pictures公司為英國獨立製片業者，專門拍攝及製作專題紀錄片，曾與BBC、CNN等國際知名媒體合作，目前正籌劃拍攝比特幣、駭客入侵等涉及跨國網路犯罪議題的紀錄片，第一集就選定拍攝我國偵破的一銀駭客盜領案。

該公司副導演Lara Ingram從北檢官網上「全球資訊網法學園地」所架設的金融重案實錄連結，得知一銀盜領案的案情梗概，今年5月間與該案作者張安箴檢察官聯繫，詢問是否能協助安排該案相關人員受訪並接受拍攝。經法務部各相關單位評估後，認為讓外國媒體製作紀錄片，有助提升台灣國際形象及跨國辦案經驗交流，決定提供協助及配合採訪事宜。

該公司昨抵達台灣展開拍攝，預計明天結束，目前已訪談對象包括偵辦期間時任法務部長邱太三、時任調查局長蔡清祥、承辦該案的北檢檢察官李彥霖、一銀案重案實錄作者張安箴檢察官、見義勇為逮捕外籍現行犯的蔡姓國人等人，全程由我國旅英製片業者劉姓執行製作人隨行翻譯。

拍攝團隊今日亦拜會北檢檢察長邢泰釗，就拍攝事宜及共同打擊跨國電腦網路犯罪國際合作交換意見，明日將再採訪調查局防制電腦犯罪及資安鑑識實驗室承辦調查官，及拍攝本案偵辦機關相關場景。

英國Normal Life Pictures公司從北檢官網的「北檢金融重案實錄」找到一銀盜領案的資料，決定來台拍攝紀錄片。（記者黃捷翻攝）

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