超應景！ 警分局反詐宣導搭端午節 屈原現身宣導

2019-06-03 13:19

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆市警三分局為了預防民眾遇詐，特別在端午節前夕，編排「全民打詐救屈原」情境舞台劇，利用民眾熟識的角色，宣導反詐騙。分局同仁安排副分局長戴豐益擔任屈原，另請警友會主任楊秀玉擔任楚懷王，與民眾互動，導入反詐知識，讓現代屈原不用跳江自盡保住一命。

現場民眾反應熱絡，紛紛提供各種建議給屈原，讓屈原應徵工作時，避免掉入「壞老闆-楚懷王」的詐騙陷阱。屈原也因為接受了在場觀眾的建議，沒有被騙或金錢損失，今年不抑鬱寡歡投江，要和大家一起快樂過端午節！

分局長江慶斌表示，近期有許多臉書社團貼文應徵家庭代工「網拍小幫手」，聲稱只要幫忙回答網拍問題即可，但雇主根本收錢未出貨，受雇的民眾反遭報是假網拍詐騙。

此外，也有通訊行標榜「辦門號換現金」，稱幫忙辦門號後除了會代繳電信費至合約期滿外，還可拿現金作報酬，但詐騙集團實際是將民眾申辦的電信門號做為詐騙人頭電話，一隻牛剝兩層皮。

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