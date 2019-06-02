駭客入侵？櫃姐買千元保養品慘被騙24萬元

2019-06-02 14:06

〔記者姚岳宏／台北報導〕詐騙又有新花招，歹徒謊稱駭客入侵網購資料庫，盜刷民眾信用卡訂購商品，要求到ATM前解除訂單，台中市35歲楊姓櫃姐購買1套千元保養品，慘被騙走新台幣24萬元。

警方調查，歹徒先假冒知名網路賣場「小三美日」客服人員來電，誆稱有駭客盜取她先前買保養品的刷卡資料，重複下單20筆盜刷2萬餘元，再假冒銀行客服人員，要求楊女按照指示操作ATM解除訂單，短短1小時內騙走24萬元，是她大半年的薪水。

刑事局指出，「解除分期」是詐騙集團老梗，歹徒常假冒電商客服人員打電話行騙，誆稱內部疏失導致民眾訂單出現重複，如不處理將重複扣款，誘使被害人操作ATM「解除分期扣款」。由於警方不斷宣導，常回嗆「自己的疏失自己解決」，詐騙集團連連碰壁下，近期推出「新梗」，謊稱發現駭客入侵資料庫盜刷民眾信用卡訂購商品，已「好心」幫忙通知發卡銀行處理，再假冒銀行人員來電要求民眾操作ATM解除訂單，藉機詐取財物得逞。

刑事局表示，民眾使用各種電子商務服務一定要建立個資可能外洩的風險觀念，接到陌生電話時，切勿因對方說得出自己過往交易資料就輕信對方身分，聽到「操作ATM」、「誤設為批發商」、「誤設為重複訂購」、「誤設為付費會員」、「駭客盜刷信用卡訂購多筆商品」等詐騙關鍵字就要提高警覺，有任何疑問均歡迎撥打165反詐騙諮詢專線求助。

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