交通分隊速逮肇逃者民眾感謝 中市警局長頒「交安茶」讚許

2019-05-31 14:44

〔記者許國楨／台中報導〕台中市一名阿伯日前騎車被擦撞對方竟落跑，警方4小時內揪出肇事者，讓阿伯對警方迅速還給他一個公道感到很窩心，二度前往交通分隊向承辦警員致謝，此事也引起市警局長楊源明注意，今天到該分隊頒發「交安茶」除慰勞同仁辛勞，也稱許這是「接地氣」的表現，展現出同理心、與民眾走在一起的感覺。

楊姓男子當天開車擦撞騎車的羅姓7旬阿伯，造成對方連人帶車倒地受傷竟提長而去，阿伯很不諒解此不可取行為而報警，第五分局交通分隊警員王建智過濾路口監視器在4小時內揪出肇事楊男，阿伯則對於員警迅速找到肇事者，還給他一個公道感到很窩心，二度前往該分隊向承辦王員及其同仁親口說聲「感謝你們的幫忙」。

而市警局長楊源明得知此事，今天前往該分局頒發「交安茶」慰勞同仁辛勞，楊表示，接受表揚的警察足作為其他同仁的楷模與表率，也分別在各類事蹟上都有「接地氣」的表現，尤其在民眾面對各種不同困境時，同仁都用專業的堅持突破困境，還予受害者一個公道，展現出同理心、與民眾走在一起的感覺；一旦同仁事事以民意為先，市民就會正向回饋警方，創造雙贏的局面。

據了解，「交安茶」是楊源明為了慰勉同仁在交通上努力，比照刑事類的「破案茶」頒發，而自該獎項去年5月開始頒發以來，第五分局多次獲得肯定。

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