科技互動的反毒行動博物館 在竹北新瓦屋禾埕特展

2019-05-28 15:31

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新興毒品推陳出新，新竹縣政府結合中央和地方社團，今起到6月15日在新瓦屋禾埕廣場，共同舉辦「藥不藥一念間行動博物館」特展，設計8大主題展區，以科技展覽與互動體驗方式，讓民眾瞭解藥物濫用的問題與危害，6月1日上午還有一場防毒尖兵闖關活動。

縣長楊文科表示，新興毒品以新穎的包裝形態偽裝，並同時混用多種濫用藥物成分，如咖啡包、奶茶包、小熊軟糖等樣式，誘使青少年使用，毒害民眾身心健康。縣府結合法務部、教育部、衛福部及國立自然科學博物館等政府單位、學校和民間社團，共同辦理反毒行動博物館巡迴特展，以寓教於樂的方式，提升學生及民眾認識毒品危害，落實從小扎根防毒教育。

「藥不藥一念間行動博物館」展覽內容分成8大主題展區，有互動式遊戲來體驗吸毒時駕車、吸毒造成的臉部損傷，讓參觀者身歷其境，明白毒品的傷害有多大，達到體驗人潛移默化拒毒效果。

衛生局表示，展期自即日起到6月15日，平日下午1點到晚上6點，假日上午9點到晚上6點，歡迎民眾踴躍前往參觀，10人以上團體預約報名另有專人導覽，相關資訊請洽新竹縣毒品危害防制中心（03）553-6336。

另配合特展，6月1日上午有一場防毒尖兵闖關活動，希望透過輕鬆的親子活動，將防毒的知能與行動融入社區及家庭，打造無毒新竹縣的願景。

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