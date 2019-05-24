婦人搭小黃到屏東東港海邊尋短 海巡人員不畏驅趕救回

2019-05-24 14:44

［記者陳彥廷／屏東報導］海巡署第五岸巡隊東港安檢所昨天晚間接獲民眾通報指其妻鄭姓婦人留下尋短字條離家，推判到了東港鎮海公園，希望海巡署人員能前往救援，經安檢所人員搜索後，並成功安撫該名鄭女，阻止悲劇發生。

「不要靠近我！」海巡人員形容，當時雖然有多名海巡人員前往搜索，但鄭女情緒激動，不斷哭喊且驅趕救援人員，最後透過現場女性海巡同仁加以安撫情緒終於趨於平穩，隨即交由趕赴現場的鄭姓婦人丈夫將其帶回，這才平安落幕。

海巡署表示，這起案件源於家住高雄地區的鄭女其夫於下班後，回到家發現鄭女所留下的字條，內容就是與尋短有關，推測鄭女搭乘計程車至鎮海公園下車後就不見蹤影且無法聯繫，鄭女其夫焦急的趕到東港海岸尋救，但該地區入夜後人煙罕至且無燈光，尋找鄭姓婦人未果，所幸於東港海堤發現第五岸巡隊東港安檢所守望勤務人員，立即向前報案尋求協助。

東港安檢所所長黃振能在得知訊息後，立即調度東港地區海巡人員及偕同東港分局東濱派出所員警投入尋找行列，最終於晚間9時許，於鎮海公園西側沙灘，發現坐於水際鄭姓婦人蹤影，不過由於鄭女情緒不穩，經過女性海巡人員的安穩，這才逐漸平靜，隨即交由趕赴現場的鄭姓婦人丈夫將其帶回。

南部分署第五岸巡隊表示，自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，呼籲請民眾如於港區或海邊發生緊急危難事故，皆可撥打海巡「118服務專線」，海巡署將立即派員協助。

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