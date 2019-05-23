假冒稽查人員詐騙超商 這次偷超商現金又栽了

2019-05-23 15:59

［記者陳恩惠／台北報導］因案假釋中的北市26歲男子賴昌煒，沒想到利用小聰明，多次在新竹以北地區的各超商，屢次假冒總公司稽核人員，要求店員將收銀機內多餘現金裝入袋內後交給他，或要求店員放在櫃檯下方未上鎖櫃內，賴男今年3月2日下午在北市內湖區又以同個手法，竊取萬元現金得逞，士林地檢署偵結，將賴男依竊盜罪起訴，並聲請簡易判決處刑；而賴男也因假釋遭取消，目前羈押在新竹看守所內。

根據了解，家住北投區的賴昌煒僅有國中畢業，今年3月7日下午自湖口、中壢等地犯案後，搭乘計程車返家途中，行經北市重慶北路交流道前，遇台北市保安大隊二中隊執行路檢勤務攔查，發現後座的賴男眼神閃爍又心虛，於是請他下車清查身分，發現他正遭桃園市警局中壢分局在全國廣播協尋人口發佈協尋。

賴男見紙包不住火，坦承自己不僅是假釋犯，還承認自己從今年2月24日至3月6日期間，分別在北投、內湖、中壢、湖口及淡水地區，分別假冒公司高層詐騙超商店員，得手至少20萬元，期間還偷了機車。

簡易判決說，賴男今年3月2日下午，前往北市民善街的全家便利超商，假冒總公司稽核人員，要求朱姓店員將收銀機多餘現金，裝袋後放入櫃檯下方的櫃內，詎料，賴男藉機支開店員，趁店員離櫃時將這1萬元現金偷走，台北市警方調閱監視器，清查發現賴男涉案。

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