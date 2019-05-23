老翁突然提領110萬元卻不說原因 警憂遭詐騙

2019-05-23 15:21

［記者王秀亭／台東報導］關山鎮一對老夫妻日前突然到郵局要一次提領110萬元，卻對領錢緣由三緘其口，郵局人員憂心遭詐騙，立即通報紙離郵局50公尺遠的關山派出所值班警員協助，還好老夫婦最後鬆口，說只是要轉存到關山鎮農會信用部，讓這場防阻詐騙行動，立即變成協助長輩護鈔。

「有位老翁要領110萬元，請派出所派員來了解。」關山警分局關山派出所值班員警接獲郵局通報後，所長呂春來擔心又是一件詐騙案件，與所內員警立即趕至郵局，老夫妻看見警察到來，原本還不想多做說明，最後在呂春來耐心詢問下，老翁才說，只是要把郵局帳戶的錢，全部轉存到關山鎮農會信用部，才不好意思跟郵局人員說。

老翁解釋後，並頻頻跟現場人員說抱歉，讓大家虛驚一場，郵局人員及警方終於鬆了一口氣，呂春來也再度向老夫妻說明時下最常見的詐騙手法，提醒老夫婦注意。

老夫婦在郵局完成提醒手續後，警方隨即變成護鈔小隊，協助老夫婦將百萬元現金護送到關山鎮農會信用部，看著錢存入後才安心離開。

關山警察分局分局長潘仕能表示，近年來警方推動「斬手專案」，持續加強與金融機構及超商等業者的橫向聯繫，並請業者對異常大額存（提）款，或是多筆ATM提款等狀況，立即通報警方到場了解或處置，以落實「源頭管理」。

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