槍毒男遇檢竟指使友人加速逃 追撞3車後受困車流被逮

2019-05-22 14:59

〔記者王宣晴／新北報導〕27歲的劉姓女子昨晚駕車載著24歲的李姓男子行經新北市三重，遇到巡邏員警盤查，李男擔心身上的槍枝、毒品被查獲，竟指使劉女加速逃逸，在車流量大的重新路上擦撞3台車後，2人棄車逃逸，被警方壓制逮補，起出改造槍枝跟11顆子彈、一包毒品菸，當場被警方帶回警局偵訊。

警方調查，李男有多項槍砲、毒品前科，本身有5條槍砲案件正在審理，今年1月，李男與友人搭乘林姓通緝犯的車，也因為持有槍械拒檢，衝上三重忠孝橋引道被逮，訊後依法送辦。

昨晚7時許，李男與友人租借車輛，想前往三和夜市吃晚餐，但因為身體疲憊，交由妹妹的劉姓女友人駕駛，從正義南路、光興街出發，在停等紅燈時遇上巡邏員警，警方見該車形跡可疑，車主也涉嫌刑案，上前攔查。

不料，李男擔心身上的槍枝被查獲，竟指揮劉女加速逃逸，兩人在正義南路上狂飆，右轉重新路後因為危險蛇行，與3輛轎車發生擦撞，劉女跳車逃逸，李男見車門被其他轎車堵住，不願束手就擒，也從駕駛座爬出，兩人分頭在重新路上狂奔。

劉女遭尾隨在後的員警壓制，警方循線追查，發現李男將裝有槍械的包包丟在超商騎樓後企圖穿越馬路逃逸，但因車流量大，被堵在中央分隔島動彈不得，最後仍遭警方壓制逮捕。

警方表示，現場起獲一把彈夾內有3顆子彈的改造手槍，另還有11顆子彈、一包毒品菸，李男坦承持有槍支，並供稱認為帶著槍枝很帥氣，才以6千元在網路上購得，警方訊後依公共危險罪嫌將劉女送辦，並依槍砲、毒品罪嫌將李男移送法辦，並持續追查槍械源頭。

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