想紓壓竟偷拍男女同事更衣 美式餐廳前男員工遭起訴

2019-03-19 12:04

〔記者錢利忠／台北報導〕曾在美式餐廳TGI FRIDAYS古亭店任職的董姓男子，疑為紓解生活壓力，竟拿衣服遮蓋行車紀錄器，放在員工更衣室的置物櫃上偷拍女同事更衣，直到去年9月被經理發現才曝光；董男自承因壓力大才偷拍，對於同事感到抱歉；台北地檢勘查相關影像後，考量董男無法與數名被害同事達成和解，依妨害秘密罪將他起訴。

檢方調查，董男涉嫌自2017年9月開始，以衣物遮掩行車紀錄器的方式偷拍，至2018年1月間曾短暫停止，但他在同年5月至9月間又故態復萌，期間共10多名曾在更衣室換衣服的男、女同事受害。

去年9月，該餐廳的經理無意中看見藏放在置物櫃上的行車紀錄器，經報請警方勘查其中的影像後，這才追出是董男所為；檢警另在董男的住處查扣1個容量500GB的硬碟，裡頭全是董男偷拍男、女同事換衣服的影像，入鏡的受害人達10多人。

董男到案後承認偷拍，辯稱2017年某日，他將還未關閉錄影的行車紀錄器，忘放在置物櫃，卻意外拍到同事換衣服的畫面，當時他因家人健康狀況不好，生活壓力很大，才想到以偷拍的方式紓壓。

檢方勘查偷拍影像後，逐一請被偷拍的男、女員工指認畫面，有11人堅持提告，其中10人是在更衣室內被偷拍到身體隱私部位，1名女同事則是蹲在餐廳沙發上整理時，被董男偷拍穿著黑絲襪的美腿，另有2名女同事選擇原諒；檢方考量董男無法獲得10人的諒解，因此將他起訴；至於他偷拍女同事美腿的地點，因位於餐廳，不屬於隱私場所，且沒拍到女同事身體隱私部位，此部分則以罪嫌不足為由不予起訴。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/