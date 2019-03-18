越南逃逸移工性侵越南女 判刑3年8月

2019-03-18 14:12

〔記者王定傳／新北報導〕武姓越南藉逃逸移工以生病無法外出，請同鄉女子小蘭（化名）幫買便當，利用小蘭同情心，將她騙到住處後，強行性侵得逞，新北地院依強制性交罪，判他3年8月徒刑；此外，他被逮時還行使偽造的居留證，被依偽造文書罪判刑6月，合議庭諭知武男執行完畢或赦免後，要驅逐出境。

檢警調查，去年9月6日上午11時許，武男透過聊天軟體，以生病無法外出，請小蘭幫買便當；小蘭因與武男都從越南來台工作，覺得他很可憐而幫忙買便當。

不料，武男竟把小蘭壓倒在床上，不顧小蘭哭求她有老公與小孩，且來台是要工作，恫稱：「你就躺著不要動，讓我做，不然我就把你衣服撕爛掉，讓你沒有辦法回去」，強行性侵得逞後，再逼她進廁所洗下體。

小蘭事後向丈夫的表妹訴苦，經勸說後驗傷提告；武男辯稱，他與小蘭是男女朋友，交往約3個月，只知道她在交友軟體名字，不知真實姓名，交往期間只有見過一次面，就是本案案發時這次，之前不曾見面，當天確有發生性行為，之後小蘭便生氣離開。

合議庭不採信武男所述你情我願、男女朋友等辯詞，斥責他對女性身體自主權毫不尊重，所為對小蘭身心造成難以彌補陰影及創傷，犯後未賠償損失，且為圖繼續留在台灣，竟付費取得他人偽造我國居留證，並持以行使，判決上述徒刑，並有驅逐出境必要；可上訴。

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