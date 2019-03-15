相約共赴黃泉 夫死妻活被起訴

2019-03-15 13:56

〔記者周敏鴻／桃園報導〕梁姓男子、曾姓女子夫妻倆去年11月28日凌晨，因經濟問題相約共赴黃泉，就買了木炭、火種，帶到梁男的自小客車上點燃，結果梁男死亡、曾女被救活，桃園地檢署認為曾女涉嫌幫助梁男自殺，今天偵結起訴她。

當天凌晨，梁男夫妻倆帶著事先買好的木炭、火種，坐進停放在他們住處附近興仁路旁的自小客車內，由曾女（26歲）負責點燃木炭後，夫妻倆就躺臥在車內座椅上「等死」。

當天上午6點多，梁男的母親走路經過時，看到梁男、曾女躺臥在車內，趕忙報警將梁男夫妻倆送醫，結果梁男因一氧化碳中毒窒息死亡，曾女未吸入足以致死量的一氧化碳，倖免於死。

檢方說，曾女點燃木炭，實行自己自殺並幫助梁男自殺的行為，已涉嫌觸犯刑法第275條「加工自殺罪」：教唆或幫助他人始知自殺，或受其囑託或得其承諾而殺之者，處1年以上、7年以下有期徒刑。

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