醫美醫師幫病患抽脂致死 判刑2年定讞

2019-03-12 11:46

〔記者張文川／台北報導〕高雄市嘉美整形雷射美容診所（改名建宏診所）醫師劉樂輝，7年前幫林姓男病患動局部抽脂瘦身手術，林男返家3小時後，因術後併發心血管疾病，送醫急救後死亡；法院一、二審皆認定劉樂輝有過失，依業務過失致死罪將他判刑2年，最高法院今駁回上訴，全案確定。

特別的是，此案經高雄地檢署處分不起訴，高雄高分檢駁回再議後，死者家屬向法院聲請交付審判獲准，才判劉有罪，是極少數聲請交付審判成功、翻盤定讞的案例。

判決指出，劉樂輝2011年就曾為林男局部抽脂成功，又於2012年4月9日為林男做局部超音波溶脂手術，在林男雙腋下、腰後兩側，各抽取150到400c.c.的脂肪，手術進行約1小時半，法官認為醫師應注意抽脂手術的併發症風險，手術後應親自或指示護理人員定時監測並記錄生命徵象。

但診所卻在未確定病患意識清醒、回復至術前相當程度且穩定，就讓林男自行搭計程車回家，林男返家3小時後，出現心跳加速、喘不過氣等症狀，自行打119求救，由救護車送醫急救，終因血氧濃度過低休克死亡。

劉樂輝答辯，第2次抽脂的量比第1次還少，手術時有以機器監測生命徵象都無異常，結束後護理師叫醒林男，詢問他並無不適，才讓他下手術檯，換衣服離開，劉自認手術過程沒有疏失。

一審認為，劉是醫美專業醫師，應知手術可能的併發症，術後卻僅憑行走、對談等表象，就認定病患已恢復穩定而任其離去，以致林男失去寶貴生命，與死因有因果關係，因劉未與家屬和解，判刑2年。

二審合議庭調查，林男在該診所的病歷中，護理紀錄未記載手術過程和林男當時的生理數據，也未拍照存檔備查，且劉樂輝在2008年就曾使用未經核准的雷射儀器為病患溶脂，灼傷病人皮膚，留下業務過失傷害前科，顯見他未以謹慎態度面對抽脂、溶脂手術，對護理人員的教育訓練鬆散，執行醫療業務時的態度輕忽草率，欠缺對病患生命、身體安全的尊重或重視，心態可議，犯後狡辯，絲毫未見反省，事發後未賠償死者家屬爭取和解，犯後態度不佳，維持2年徒刑。

劉上訴三審，最高法院認為二審已詳述對事實與證據的採信的理由，沒有違誤法令，量刑也合理，今駁回上訴定讞。民事方面，高雄高分院二審去年6月判賠死者家屬255萬餘元。

據媒體報導，劉樂輝由泌尿科醫師轉戰醫美，近年卻傳出多起醫療糾紛，曾將藝品店的珠子套進嬰兒奶嘴，來幫男病患生殖器入珠，導致組織壞死而挨告；也曾為女病患抽脂造成腿部凹凸不平被判賠；還曾為男病患安裝人工陰莖，結果病患的那話兒本尊萎縮爛掉到只剩1公分，一審判賠500萬元；2013年間還曾因欠稅逾千萬卻隱匿財產，被法院裁定管收。醫療爭議不斷，這回則是確定要入獄。

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