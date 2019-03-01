違停遇警 沒嘴凱蒂貓「不能說」的祕密...他知道

2019-03-01 10:07

［記者黃美珠／橫山報導］沒嘴凱蒂貓「不能說」的祕密，只有新竹縣橫山警分局秀湖派出所警員陳君瑋知道！

新竹縣竹東鎮某莊姓女子沈淪毒海卻仍不失少女心，不僅跟很多女生一樣喜愛沒有嘴巴、可愛的HELLO KITTY（凱蒂貓），甚至會揹著HELLO KITTY造型的絨毛包包趴趴走，比一般女人還少女心。

只是這個HELLO KITTY包卻是淪為她藏放毒品的毒品包，3個月前就已經被陳君瑋逮到移送法辦過，昨天傍晚她跟姊姊開車又到陳君瑋轄區超商購物，姊姊違停引來陳君瑋和所長李富銘的注意。

警方說，員警們本來是要下車勸導駕駛人的，萬萬沒想到會碰到「老朋友」莊女！

因爲他們才趨前沒多久，有吸毒前科的莊女見狀，隨即怒氣沖沖從超商走出，當場質問警方為何老要找碴？當她瞥見站在眼前的陳君瑋後，莊女開始顯得不自在，最後不耐李富銘的盤問，突然拉高音量跟警方嗆聲要求他們檢查她們車內的物品，不斷自動出示車內東西以取信員警外，嘴巴也沒閒地一直碎唸「我已經沒有在吃藥啦」！

不過員警注意到，儘管莊女嘴巴上不討饒，可人卻往後座一坐，好似故意要遮擋1個HELLO KITTY包的神態，還不時跟坐在駕駛座上的胞姊使眼色，姊妹一搭一唱神態啟人疑竇。

警方說，由於上次莊女也是當場被陳君瑋從前述HELLO KITTY包裡面查到毒品，當下就懷疑這個凱蒂貓包包大有玄機，因此要求莊女姊妹配合，果然再度從包包裡面發現海洛英3.65公克、安非他命19.15公克、以及吸食器、殘渣袋、電子磅秤。

由於莊女堅稱毒品是姊姊的，因此這次訊後，把莊姓姊妹花一併依毒品罪嫌移送法辦。

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沒嘴凱蒂貓「不能說」的祕密，只有新竹縣橫山警分局秀湖派出所警員陳君瑋（右）知道！左為橫山分局秀湖所所長李富銘。（圖由橫山警分局提供）

警方手中的HELLO KITTY絨毛包是莊姓女毒蟲姊妹花的「少女心」。（圖由橫山警分局提供）

HELLO KITTY被查獲暗藏毒品前，就這樣顯得「無害」地窩在汽車後座。（圖由橫山警分局提供）

橫山警分局秀湖派出所員警陳君瑋再次從莊姓姊妹花的HELLO KITTY包包內起獲毒品。（圖由橫山警分局提供）

橫山警分局秀湖派出所員警陳君瑋再次從莊姓姊妹花的HELLO KITTY包包內起獲毒品。（圖由橫山警分局提供）

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