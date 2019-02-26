忠勇冒險救人所長江松泳獲署長頒獎表揚

2019-02-26 13:51

〔記者歐素美／台中報導〕 豐原分局翁子派出所去年9月4日獲報處理一起夫妻鬧離婚，丈夫竟持刀控制妻子及幼子，並開瓦斯，企圖同歸於盡的案件，所長江松泳因指揮得宜，及時破門救人，並噴灑強力水柱，將張姓男子逮捕到案，本月22日獲警政署長陳家欽在署務會報中頒獎表揚。

豐原分局表示，53歲張姓男子疑與34歲蘇姓妻子感情不睦，去年9月4日深夜激烈爭吵後，竟持刀脅持妻子及3歲兒子，員警獲報到場勸說，但張男情緒激動，揚言要與妻兒同歸於盡，員警擔心他做傻事，封鎖現場。

翁子派出所所長江松泳隨即與張男溝通勸導，雙方僵持近2小時，張男不僅未放下菜刀，更激動地從廚房抱出瓦斯桶開啟。江松泳見事態嚴重，立即指揮現場同仁與消防隊破門，配合噴灑強力水柱、滅火器，員警衝入屋內搶走張男手邊的瓦斯桶，避免瓦斯桶洩氣，江松泳隨即衝入屋內，壓制逮捕張男。

江松泳臨危不亂、指揮調度得宜，彰顯警察正義形象，警政署長陳家欽於本月22日舉行的警政署署務會報中特別予以頒獎表揚；另豐原分局偵查隊偵查佐莊子彥，配合刑事警察局破獲幫派組織犯罪詐欺案，也獲署長頒獎表揚。

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