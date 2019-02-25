孕婦羊水破半夜攔車 警火速開道送醫

2019-02-25 22:06

〔記者陳建志／台中報導〕台中一名吳姓孕婦，24日凌晨1點多，突然出現羊水破掉的早產徵兆，先生趕緊開車載她從南區趕到大里產檢的婦產科，半路碰到大里分駐所巡佐薛明元、警員黃永詮開警車巡邏，立刻靠近焦急求助：「我太太快生了，可以幫我開道嗎？」員警一聽立刻打開警笛，一路開道狂飆，約2分鐘就將孕婦安全護送到婦產科，順利完成分娩母子均安，讓吳女和先生萬分感謝。

霧峰分局大里分駐所巡佐薛明元、警員黃永詮24日凌晨1點50分左右，開巡邏車行經大里德芳路和爽文路口等紅燈時，一輛紅色轎車突然靠近警車，車上林姓駕駛並搖下車窗，巡佐薛明元覺得奇怪也搖下車窗詢問：「有什麼事嗎？」林男焦急表示：「我太太快生了，可以幫我開道嗎？」

員警一聽，先安撫林男情緒，得知要趕去大里德芳南路一家平時產檢的婦產科，立刻打開警笛在前方開道，並要林男開車跟在後面，警車一路疾駛，約2分鐘就護送吳姓孕婦抵達婦產科，在醫生接生下，肚中小孩雖提早1個月來報到，但所幸母子均安，夫妻對員警協助萬分感謝。

員警事後瞭解得知，林男和吳姓太太住在台中南區，太太這次懷第二胎，原本預產期是3月25日，但太太24日凌晨在家時突然感到肚子一陣劇痛，接著無預警羊水破裂，因情況緊急，先生立刻帶著太太和年紀還小的老大，自己開車趕往婦產科，但因沿路要停紅燈，擔心太太等不及中途在車上產子，才會半路請員警開道，順利迎接家中的小生命到來。

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