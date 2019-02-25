12歲男童溺水成植物人 補習班及游泳池7人起訴

2019-02-25 11:55

［記者楊政郡／台中報導］格瑞茲文理補習班張姓班主任及陳姓導師，帶領14名12歲學童到后里區游泳池戲水，兩人離學童18公尺遠且自顧自滑手機，偶抬頭看看孩子。該泳池主任，又任意調度一名救生員去沖洗馬桶，當天包括這群學童才20名泳客，更加懶散、放鬆，竟未注意鄭姓男童溺水8分鐘，救起後兩眼瞳孔放大成腦死，目前為植物人現況，檢方依業務過失致重傷害起訴游泳池主任及4名救生員、2名老師。

起訴書指出，后里區游泳池由僑力達公司承攬經營，泳池營業時間現場設有4名救生員，2017年7月13日下午1時許格瑞茲文理補習班張姓班主任及陳姓導師，帶領14名12歲學童來戲水，小朋友都在淺水練習區，但淺水區與深水區卻僅隔一條浮繩，鄭姓男童原是踩在淺水區的板凳上，自己離開板凳後進入深水區而溺水。

而補習班張主任及陳姓導師沒有下水照顧，卻都在岸上離孩童18公尺遠，且自顧自的滑手機，偶而抬頭看看孩子，根本不知孩子已溺水。

而泳池主任在當時，他調遣陳姓救生員去處理馬桶障礙，非他本身業務，而該救生員離開工作崗位，也未告知其他救生員，讓救生員人數從4人降為3人。而事發之際，該泳池內包括14名學童也僅有20名泳客。

鄭童在2時31分跌入深水區，開始載浮載沉、時而舉手、時而抬頭，非常慌亂，沒有出現求救聲，2時34分鄭童已經無力掙扎，2時38分有學童發現告知蔡姓救生員，蔡員又遲了約1分鐘才下水把鄭童撈起，已經過了8分鐘，經搶救及送中國附醫，生命跡象隱定，卻處於無意識狀態，兩眼瞳孔放大無自主呼吸，成腦死狀態，目前還屬植物人狀態。

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