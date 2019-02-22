維護治安滿意度再創新高 警署：顯見付出與努力獲肯定

2019-02-22 15:01

〔記者 邱俊福／台北報導〕中正大學犯罪研究中心今日公布「107年全年度臺灣民眾對司法與犯罪防治滿意度之調查研究」結果，其中「住家與社區治安狀況的觀感」滿意度達91.3%，而對「警察維護治安工作」滿意度達到77.5%，均創下歷史新高。警政署對此表示，顯見警察努力維護治安、打擊犯罪的付出及努力，都獲得民眾的肯定與支持。

警政署表示，中正大學犯罪研究中心為第三方公正機構，所作民調極具客觀性和科學性，可讓其持續檢視、精進各項施政作為，讓政策在推行上能更貼近民眾需求，深入瞭解民眾對治安的期許。

107年全般刑案發生28萬3135件，較106年減少1萬318件，其中深切影響民眾生活的犯罪類型，電信網路詐欺犯罪發生1萬2657件（-60件）、暴力犯罪發生993件（-267件）、槍擊案件發生86件（-11件）、竊盜犯罪發生4萬5958件（-6,067件）、毒品犯罪破獲5萬5731件，較106年同期減少2784件，在整體刑事案件偵辦上，顯現治安穩定良好。

此外，警方以多元化方式偵防詐欺犯罪，從要求強化電商個資管理，避免民眾個資外洩、擴大金融機構異常帳戶預警機制、深化臨櫃關懷提問，執行斬手行動查緝詐欺車手，以及針對不同族群分層分眾進行犯罪預防宣導，因此經「165」反詐專線統計，107年民眾進線諮詢數較106年減少4萬5635件（-19.73%），確實有效降低民眾遭騙受害。

警政署表示，107年地方公職人員選舉中，期前發動全國同步掃黑行動專案，共查獲治平目標132人到案，有效壓制幫派氣燄，未有槍擊案件發生；尤其此次選舉延長開票時間，警方20小時不間斷執行安全維護工作，讓選舉過程順遂，更展現警察是保障和平與平安民主選舉的重要安定力量。

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