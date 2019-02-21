酒駕還理直氣壯「又沒撞死人」 警怒斥：等撞死人才悔改嗎？

2019-02-21 12:33

〔記者許國楨／台中報導〕台中市鐘姓男子先前已有兩次酒駕紀錄駕照因此被吊銷，但他顯然沒有得到教訓，日前大白天就喝酒還無照酒後騎車跑給警察追，雙方追逐了約5公里，鐘男最後棄車企圖逃逸仍被當街制伏，酒測值嚴重超標的他竟理直氣壯:「我又沒有撞死人」，氣的警方怒斥，「難道要等撞死人才知道悔改嗎？」

台中市第三分局勤工派出所警員李孝文，當天下午巡邏途中發現騎車的44歲鐘男闖紅燈鳴笛盤查，未料鐘男因心虛拒絕攔查，反而開始加快油門往前飆逃，李員見狀況後追趕唯恐對亂竄危及其他用路人，除保持一定距離目視監控同時通報線上同仁支援。

雙方追逐了約5公里，途中經過多處路口後鐘男終於被李員攔下，鐘男仍想方設法企圖拔腿狂奔逃竄，引來路旁一群民眾圍觀，並協助撥打110告知此處有員警需要協助，不過鐘男遇上柔道高手李員，不待支援，三兩下就被當街制伏在地，酒測值竟高達1.10毫克，嚴重超過法定標準值甚多。

鐘男警訊中供稱，中午在小吃攤吃飯喝了一瓶高梁，因闖紅燈害怕被逮才會逃跑，且自認很清醒才騎車上路還理直氣壯表示：「我又沒有撞死人」，員警則怒斥：「難道要等撞死人才知道悔改嗎？」並查出，鐘男先前已2次酒駕紀錄因此被吊銷駕照，此次無照又酒後騎車，顯然沒有得到教訓絕不寬貸，訊後將全案依妨害公務及公共危險等罪嫌送辦。

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