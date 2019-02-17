美女OL上門車商凍未條硬上 賠錢又吃官司

2019-02-17 15:21

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹一名中古車商因收購林姓美女OL的轎車，產生垂涎歪念，2017年10月間車商得知林女深夜返家無車可搭，自告奮勇北上去載她，並將她載返住處小酌，沒想到竟趁機性侵，林女不堪受辱報警，車商事後坦承犯行，並賠償30萬換取和解，新竹地院依強制性交罪判2年，緩刑5年。

判決書指出，35歲的官姓中古車商2017年5月間因收購36歲的林姓女秘書愛車，因而結識。10月間林女友人想買車，林女代朋友詢問官男，雙方才有聯繫。10月間官男得知林女某天深夜要從台北趕回新竹，卻沒車可搭，又無人接送，自告奮勇專程從新竹開車到台北載她返回新竹。

當天回到新竹已清晨1、2點，官男力邀林女去他住家聊天小酌，二人酒過三巡後，林女醉臥沙發，官男被夢中情人撩人睡姿誘惑，竟一時凍未條，拉林女進房又親又吻，性侵得逞。林女趁他去洗澡逃離，並向友人求援帶她報警。

官男原在檢警偵訊時矢口否認性侵林女，辯稱2人是在燈光美氣氛佳的情境下自然發生關係，並沒有強迫林女意願。不過，林女證詞前後一致，表示2人並非男女朋友，也沒有心理準備與對方發生關係，而證人也證稱林女在案發當下即傳LINE求救，並訴說遭到性侵，情緒低落。官男直到法院審理時，才坦承犯行，並賠償林女30萬元，才獲得和解。

法官認為，犯強制性交之人，原因動機未必相同，但行為造成危害社會的程度也不同，強制性交罪最低本刑是3 年，刑度不算輕，考量被告與被害女已和解，且女子也向法官表明「可給被告緩刑改過自新的機會」，加上被告無前科素行，審酌其犯罪情節有「情輕法重」，因此依刑法59條予以減刑。

法官認為官男為滿足私慾，漠視他人性自主權，違反被害女意願性侵得逞，造成被害人心理陰影，危害身心發展，應予以譴責，考量被告無前科，素行尚佳，審理期間坦承犯行，又與被害女和解，因此依強制性交罪，判2年，緩刑5年，期間保護管束，並捐公庫5萬元，同時提供90小時義務勞務，同時不得侵害林女精神及身體上的行為。

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