郝龍斌：柯的責任推不掉 個人造業個人擔

前台北市長郝龍斌（資料照）

2024/10/02 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕民眾黨主席柯文哲因為台北市長任內涉入京華城案被收押，也曾擔任台北市長的前國民黨副主席郝龍斌昨日受訪表示，相信柯文哲現在要推責任也推不掉了，一切還是尊重司法，就看司法調查結果，「個人造業個人擔」，相信每個人的責任，在這次調查中，都會清清楚楚。

對於民眾黨質疑國民黨台北市議員游淑慧猛打京華城案，是在幫郝龍斌卸責的說法，郝說，他在京華城案過程中護產有功，不需要任何人幫他卸責，京華城案是他的市政光榮印記，自己善盡市長責任，也對得起所有市民。

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傳朱亞虎認罪 郝︰尊重司法調查

有媒體詢問，民眾黨立委黃珊珊質疑東方文華容積率案、台智光案，是否拿郝龍斌當擋箭牌？郝龍斌說，黃在轉移焦點，東方文華案根本就不在他的市長任內，而是前台北市長馬英九的任內，而且東方文華案是業者捐公園，台北市政府提供廿五％的容積獎勵，也就是總容積再加廿五％；京華城案是在五六○％的容積之上，再乘以廿四％，等於增加一一二％，所以黃珊珊所言都不是事實，而是轉移焦點。

此外，傳出曾任台北市兵役局長的威京集團子公司鼎越開發董事長的朱亞虎已經認罪，郝龍斌表示，外傳朱與他鬧翻，其實沒有這樣的情況，他過去的市府團隊成員每三個月都會聚會一次，每次都有三、四十人參加，朱自從到威京集團工作後，大概覺得很難再與所有市府同仁解釋，所以都沒有再參加，如今既然朱亞虎涉案，也願意把過去的事情做清楚陳述，這也是好事一件，現在就尊重司法調查結果。

郝龍斌#柯文哲#京華城/span〉

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