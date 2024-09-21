藍白聯手退回總預算 卓揆︰應讓國家往前走

立法院昨開議首日就進行表決，以59票贊成、46票反對，將中央政府總預算退回程序委員會。（記者羅沛德攝）

2024/09/21 05:30

〔記者李文馨、陳政宇、劉宛琳、施曉光／台北報導〕立法院新會期昨開議，藍白兩黨團挾席次優勢，將明年度中央政府總預算案與前瞻計畫第五期特別預算案退回程序委員會。行政院長卓榮泰表示，他深感遺憾，但認為在政府適度說明下，立法院應該能夠理解。民進黨團幹事長吳思瑤則說，黨團已行文給立法院長韓國瑜，懇請召集朝野協商，協調化解此事。

民進黨團要求韓國瑜召集朝野協商

總統暨民進黨主席賴清德昨晚邀請黨籍立委餐敘時，也對總預算案表達關心。據轉述，總統強調要透過強大論述能力，向社會把道理說清楚；也期待朝野能擴大合作，各黨對內可以競爭、但對外必須團結。

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賴︰把道理說清楚 盼朝野能擴大合作

立法院昨邀請卓榮泰進行施政報告並備質詢。在院會處理報告事項階段，無黨籍立委高金素梅質疑，「原住民保留地禁伐補償條例」上會期三讀通過調高補償金至六萬元，但原民會卻未編列相關預算；國民黨立委張嘉郡也指出，立法院通過公糧收購價每公斤調漲五元的主決議，同樣未編列相關預算。藍、白立委隨後高呼「支持原住民、支持農民」口號。

高金素梅隨即提案，將行政院函請審議的明年度總預算案及前瞻第五期特別預算案退回程序委員會，民進黨團提出異議，韓國瑜裁示表決，最終在藍白立委合作下，以五十九人贊成、四十六人反對退回程委會。

卓榮泰在施政報告談及原住民政策時強調，政府希望給的任何照顧不是一次性補貼，而是全面性的政策照顧和發展。他對總預算的問題深感遺憾，希望讓國家往前走的腳步不會停止，「我認為只要我們適度地說明，大院應該可以理解，我們在這個工作上有我們的想法，希望能得到大家對原住民同胞同等的重視跟尊重」。

卓榮泰昨日的施政報告，內容涵蓋「行動創新、希望工程」和「團結合作、打造幸福台灣」兩項施政重點，並提出擴大社會投資、均衡台灣、多元平權等八大施政目標。

談及立法院新會期，卓榮泰受訪重申，人民希望立法院與行政院正常且平穩地互動與運作，而國會可以是人民的希望，不要成為朝野戰場。

國民黨主席朱立倫回應，只要民進黨以「理」相待、而不是以「力」相待，國民黨絕對會以禮相待。對於藍白聯手把中央政府總預算案退回立法院程序委員會，朱也說，國民黨代表人民監督政府，會嚴格把關所有的預算，為人民看緊荷包。

總統暨民進黨主席賴清德昨晚邀黨籍立委餐敘。（記者方賓照攝）

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