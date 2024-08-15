朝野協商韓國瑜突拋國情報告 吳思瑤直呼「非常傻眼」

立法院長韓國瑜昨天就考試院、國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案召開朝野協商，在野黨兩黨團反對，無法達成共識。（記者王藝菘攝）

2024/08/15 05:30

〔記者劉宛琳、陳政宇／台北報導〕立法院長韓國瑜昨天就考試院、國家通訊傳播委員會（NCC）人事同意權案召開朝野協商，在野黨兩黨團反對，無法達成共識。韓國瑜在協商中也提及立法院上會期做成邀請賴清德總統來國情報告的決議，但對於邀請的時間尚未明確，請各黨團溝通後，再辦理事宜。

NCC有四位委員任期已於上月底屆滿，第十三屆考試院院長、副院長、考試委員任期則將於本月卅一日屆滿，但兩項人事同意權案仍在立法院卡關。

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人事同意權處理 朝野無共識

對於藍營主張民進黨應依法提出召開臨時會的連署請求，民進黨團幹事長吳思瑤認為，五月十六日當天不管是國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團副總召黃珊珊都有共識，沒辦法在上會期處理的就是人事同意權，可以在臨時會處理。雖然沒做為當天文字的結論，但這是法定義務，希望大家提出合宜的時間點來處理，縮短兩個機關的空轉時間。

國民黨團書記長洪孟楷表示，當時釋出善意，但到了五月十七日之後，民進黨發動九波大衝突，之後憲法法庭又和在野黨針鋒相對。他說，請執政黨不要用「人事到期沒上任會空轉」，要在野同意。民眾黨團總召黃國昌說，黃珊珊當時的表達是一個善意，一直延宕的是民進黨；現在民眾黨的立場就是反對召開臨時會，但贊成提早開議，例如九月六日開議處理。

有關韓國瑜在協商過程提到邀請總統做國情報告的決議，吳思瑤直呼「非常傻眼」。她受訪說，國情報告並非協商主題，韓國瑜天外飛來一筆「預擬結論」，拋出劍指總統、正在釋憲的國情報告，這不僅沒有議事中立，更是遂行特定政黨的政治性需求，讓人非常遺憾。

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