黃國昌促政院重提名NCC主委 吳思瑤︰有疑義應在審查時提

民眾黨團總召黃國昌（民眾黨團提供）

2024/08/10 05:30

〔記者陳政宇、李文馨、林欣漢／台北報導〕民進黨團主張召開臨時會審查考試院、國家通訊傳播委員會（NCC）人事案，民眾黨團總召黃國昌昨表示，審查的前提，是行政院先撤回主委被提名人翁柏宗並重提。民進黨團幹事長吳思瑤強調，立法院會已將NCC人事同意權案付委，黃國昌若對被提名人有疑義，應在審查過程提出意見，而非放著程序不處理。

NCC有四位委員任期上月底屆滿，行政院於四月三十日公布提名人選，包括翁柏宗、陳炳宏、羅慧雯及詹懿廉，並送請立院同意，但在藍白以多數席次阻撓下，遲至七月十二日才付委待審。立法院七月十六日則三讀通過NCC組織法修正案，明定NCC委員改為「任滿得連任一次，已連任者不得再任」，並刪除延任規定。

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洪孟楷︰嚴格把關

黃國昌昨重申不贊成臨時會，同時喊話行政院，審查前提是把不符合資格的翁柏宗撤回並重新提名。黃說，民進黨稱考試委員人事審查很重要，但上會期「從未」提案要召開全院審查會進行人事審查；且依新修訂的NCC組織法，翁柏宗連被提名的資格都沒有，行政院卻硬送委員名單。

國民黨團書記長洪孟楷指出，NCC人事付委是事實，但四位被提名人早就備受質疑、過往也有許多爭議言論，更傳出媒體大亨黑手介入的消息；行政院不更換提名人選，民進黨團更是一副急於護航的態度跟嘴臉，國人及在野陣營無法接受，未來審查時，一定會秉持「專業審查、嚴格把關」的立場。國民黨團首席副書記長林思銘表示，民進黨團要求協商舉行臨時會，卻未按正常程序連署提案，顯然綠營並非真的想開臨時會。

吳思瑤回應，若黃國昌認為特定被提名人不適任，應履行立委行使同意權的法定義務，在實質審查過程提出質疑，而非放著程序不處理。

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