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連署查詢單寄1441張 非2.5萬份》藍營促綠道歉 拆樑︰基市選委會懸崖勒馬

國民黨基隆市議會黨團昨開記者會，批評民進黨多次造謠，宣稱基隆市選委會將寄出高達2.5萬份「罷樑」連署查詢單，應向公務員道歉。（記者俞肇福攝）

國民黨基隆市議會黨團昨開記者會，批評民進黨多次造謠，宣稱基隆市選委會將寄出高達2.5萬份「罷樑」連署查詢單，應向公務員道歉。（記者俞肇福攝）

2024/08/10 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑被罷免案，市選委會已完成第二階段的查對作業，過程中寄送一四四一張查詢單；國民黨基隆市議會黨團昨天批評民進黨造謠抹黑，對外宣稱將寄出高達二萬五千份查詢單，要求綠營向基層公務員道歉。

綠營︰罷樑是民間發動

對此，民進黨基隆市黨部主委林明智回應，罷免案是公民團體發動，與民進黨無關，但未來如需合作，支持者都會幫忙，讓公民團體的願望心想事成。

「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉說，謝國樑荒腔走板的施政已引起多數市民的不滿，國民黨基隆市議員站在民意的對立面，讓人深感遺憾，市府預先編列二萬五千份的查詢單預算是事實，因此引起各界合理的質疑，最後才讓基隆市選委會「懸崖勒馬」。

她表示，民意代表都應該先是基隆人，再來才有各自的立場，沒道理為了保護謝國樑去對抗鄰居、市民。她呼籲各政黨重視公民的聲音，切莫與民主背道而馳，否則只會離人民越來越遠。

國民黨基隆市議會黨團書記長蔡旺璉、黨籍市議員藍敏煌、何淑萍批評說，民進黨為了達成罷免門檻，先射箭再畫靶，製造社會對立，多次造謠基隆市選委會將寄出多達二萬五千份查詢單，但市選委會實際僅寄了一四四一份。

蔡旺璉表示，基隆市選委會嚴守行政中立，事先編列二萬五千份查詢單的郵寄費用只是「從寬」，寬列預算是政府機關的常態，但民進黨的民代、綠營名嘴頻在政論節目或社群媒體造謠抹黑，重創市選委會的形象並污衊公務員，必須公開道歉。

「拆樑行動」發言人李晏蓉（資料照，記者俞肇福攝）

「拆樑行動」發言人李晏蓉（資料照，記者俞肇福攝）

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