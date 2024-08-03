綠批在野︰曲解憲法 做政治鬥爭

民進黨團幹事長吳思瑤。（記者陳逸寬攝）

2024/08/03 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕憲法法庭本月六日將就國會擴權修法釋憲案展開言詞辯論，立法院民進黨團昨表示，在野黨曲解憲法、將大法官妖魔化，帶風向在同溫層取暖，甚至將違憲與否的法律問題，用話術包裝操作成政治議題，藉此導引政治鬥爭的輿論風向。

對於國民黨智庫等單位所舉辦的座談會主張「國會至上」，民進黨團幹事長吳思瑤反駁指出，憲政機關平等相維，不樂見在野一再存有「國會優位」的心魔，目空一切更凌駕憲法。

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憲法沒有顏色 釋憲不是拚政黨輸贏

針對前司法院副院長蘇永欽等挺藍白擴權法案學者的說法，吳思瑤說，這比較像是憲法法庭前的臨時抱佛腳及惡補，在同溫層取暖，企圖以曲解憲法的言論來帶風向，對憲法法庭說三道四，將大法官妖魔化。國家只有一部憲法，憲法沒有顏色，「釋憲不是拚政黨的輸贏，而是捍衛憲政精神」。

民進黨立委沈伯洋指出，在野黨修法目的是追求擴權、塑造「立法獨裁」，但現行憲法是權力均等、互相制約，這些人很明顯是將違憲與否的法律問題，用話術包裝操作成政治議題，藉此導引政治鬥爭的輿論風向。一般正常的座談會，應該是提出說服大法官的說法，而非在辯論前就預設違憲判決，營造大法官是綠營打手的不公形象，這都是轉移焦點、混淆視聽。

民進黨團總召柯建銘受訪表示，民眾黨團總召黃國昌和國民黨立委翁曉玲皆曾說過，若法案被判違憲將再修法，甚至稱大法官是「球員兼裁判」，但這種邏輯根本是未戰先敗。

柯建銘說，若立法院通過的法案造成憲政衝突，大法官就須維護憲政秩序，藍白的基本邏輯和戰略犯了嚴重錯誤，因為任何人都不能站在憲法的對立面，否則法治國將無法形成。

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