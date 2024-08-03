蘇永欽︰大法官不應擴大角色

中華憲法學會、台灣行政法學會、國家政策研究基金會昨舉行 「憲法法庭裁判後 國會職權的困境與未來」座談會，由前大法官蘇永欽（中）主持。（記者劉信德攝）

2024/08/03 05:30

〔記者方瑋立、劉宛琳／台北報導〕憲法法庭六日將就國會擴權釋憲案召開言詞辯論庭，前總統馬英九任內的前大法官蘇永欽昨於座談會表示，台灣選舉造成特殊的「朝小野大」，其本質就是在多數決下的「反民主」，與談學者甚至稱國會是民主政治核心，憲法法庭、行政院等非民選機關得以阻擋立法權，以少數當選的總統執政本身就是「專制獨裁」。

中華憲法學會、台灣行政法學會及國民黨智庫國家政策研究基金會昨舉辦「憲法法庭裁判後 國會職權的困境與未來」座談會，由蘇永欽和前立委高思博主持，東吳大學教授李念祖、陳清秀、蘇子喬，政大法律系教授廖元豪等與會。相關言論也被認為傾向支持藍白國會擴權法案。

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曾任司法院副院長的蘇永欽表示，釋憲案是很好的憲法素養教材，憲法法庭須獨立超然根據憲法做判斷。他說，台灣因選舉制度處在一個「本質為反民主」的「朝小野大」情況，以多數決取得多數國會席次，但需對其負責的行政機關卻僅獲得少數國會支持，通過法案、執行政策、取得預算皆會衍生問題，以民主角度而言只能看成「過渡期間」。

蘇永欽強調，憲法本文將法律的補充權交予立法院，其精神就是「主權在民」的實踐，呼籲大法官介入憲政機關衝突，不要把自己的角色擴大，保障立法權的空間和獨立性。

李念祖則說，憲法法庭並非民選機關、行政院也非民選機構，卻要去說民選機關的立法權違憲，堪稱「反民主」困境。

陳清秀︰少數總統就是專制獨裁

曾任馬政府時期人事行政局長的東吳法律系教授陳清秀也稱，台灣目前法律制度處於「反民主」情況，由少數人選出來的總統執政，本身就是「專制獨裁」，不符合多數決原則。

國民黨立委翁曉玲則批評，少數大法官發言宛如政府訴訟團隊，「裁判兼球員」。她另指出，收到下週言詞辯論程序流程表，相對機關的法務部要言詞辯論，但行政院已聲請釋憲，法務部是行政院下級機關，憲法法庭又多增加一個民進黨的訴訟成員，成為釋憲案的「第五艦隊」來挑戰國會改革法案，這是嚴重的武器不對等。

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