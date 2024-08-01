北市預算執行 審計部︰9財務違失

2024/08/01 05:30

報告指城市博覽會有不當決標 市府未做負責任答覆 送監察院核辦

〔記者何玉華／台北報導〕台北市長蔣萬安上任第一年，執行前市長柯文哲編列的一一二年度總預算，經辦理二次追加預算，總預算歲出為一九一六億七一○五萬餘元；根據審計部審定的總決算報告，預算執行效率有待加強，並指出有九件財務違失，包括柯文哲任期最後一年舉辦的二○二二年台北城市博覽會，採購標案評選欠當致不當決標，策展效益不明，送監察院核辦。

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審定總決算報告 市府執行效率待加強

柯文哲卸任前動用第二預備金辦台北城市博覽會，從規劃到活動落幕都爭議連連；包括拆分預算低於五千萬元，避免送到議會審查，被質疑規避審查，還有動用二備金救命錢八千多萬，以及展區看板移置費用另外花費六百五十萬元，連文宣品的紙袋製作價格成本，一個就要價八十元，當時在議會已砲聲隆隆，如今審計部決算報告再指市府未對審計部要求做負責任的答覆，依審計法報監察院核辦。

研考會︰依採購法相關規定辦理

審計報告指台北城市博覽會採購標案加值項目評選作業欠當，致不當決標；巨額採購預期效益及目標值未列入招標文件規範，致廠商投標文件所提參與人次指標較預期為低，策展效益不明；經函請台北市政府查明妥適處理，但市府未做負責的答覆，報請監察院核辦。

研考會表示，台北城市博覽會總體規劃與維運委託專業服務案都依採購法相關規定辦理，日前已向監察院說明。

涉圍標、收款不法等 共處分11人

其他違失案還包括大安區某國小辦理設備汰換採購涉圍標，因屬密件，內容未多陳述；以及捷運局辦理台北藝術中心興建工程、環保局委辦拖吊暨處理廢棄汽機車案、警察局辦理違反毒品危害防制條例罰鍰的應收款項註銷案、某機關出納人員收款涉不法案、台北自來水事業處辦理一清幹線備援幹管統包工程執行情形案、警察局警用車輛汰換作業及內湖區公所辦理公有土地管理情形案，共處分十一人。

高達65.50億餘元預算未執行

此外，高達六十五．五○億餘元的預算未執行，除了因追加預算法定程序未完成先保留的十五．八九億餘元，在預算通過後已執行完畢外，還有四九．六一億餘元未執行，原因包括工程規劃設計中、或變更設計中、或施工中尚未完工共佔了四八．七三％最高，其次因民意機關的決議或未能適時審議通過相關法案，致進度落後、緩辦或停辦佔二四．二七％。

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