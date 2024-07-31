賴喊話全球夥伴 共撐民主保護傘

賴清德總統昨於IPAC年會致詞表示，台灣會盡一切力量，跟民主夥伴共同撐起「民主保護傘」。（IPAC提供）

2024/07/31 05:30

IPAC年會致詞 讓世界免於威權擴張威脅

〔記者黃靖媗／台北報導〕「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）昨日在台北舉辦年會。賴清德總統受邀致詞指出，中國對任何一個國家的威脅，就是對世界的威脅，台灣會盡一切力量，與民主夥伴共同撐起「民主保護傘」（Democratic Umbrella），讓民主夥伴國家免於威權擴張的威脅。

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感謝49位各國議員 不怕打壓來台

賴清德致詞時首先感謝與會的四十九位各國國會議員們，不怕打壓、不遠千里而來，展現各國對台灣的重視與支持，也向全球民主夥伴發出重要訊息，「民主需要團結，民主需要守護！大家更以行動證明，願意為對抗威權主義擴張而努力」。

賴指出，台灣站在世界民主防線的最前緣；中國近年來在東海、南海擴軍，不僅在台海進行軍事演習，也與俄羅斯進行海空聯合演習，本月北約峰會的聯合宣言更指出，中國是俄烏戰爭的「關鍵支持者」。

他說，中國除了對周邊國家進行軍事恫嚇，也藉由外交打壓、經濟脅迫、網路攻擊等手段，不斷提升灰色地帶侵擾，破壞區域的穩定。

賴清德也特別感謝美國政府及歐洲議會等國際力量，分別透過公開說明或決議，反對中國錯誤詮釋聯大第二七五八號決議，與「一中原則」不當連結，企圖用來限縮台灣的國際參與，並且建構中國武力犯台的法理依據。

「和平四大支柱」 做為行動指引

賴強調，中國對任何一個國家的威脅，就是對世界的威脅，台灣會盡一切力量，與民主夥伴共同撐起「民主保護傘」，讓民主夥伴國家免於威權擴張的威脅，攜手促進世界的民主、和平與繁榮。

賴說明，台灣將以強化國防力量、建構經濟安全、加強與民主國家肩並肩站在一起發揮威懾力量、穩定而有原則的兩岸領導力等「和平四大支柱行動方案」，做為行動指引。

賴表示，台灣半導體產業領先全球，是台灣的優勢也是責任，台灣將與理念相近國家一起打造「民主晶片」永續供應鏈，促進世界的繁榮發展；台灣也期盼與各國深化經貿連結，包括加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）、與歐盟洽簽「經濟夥伴協定」（EPA）、推動「台美廿一世紀貿易倡議」，與「台英提升貿易夥伴協議」（ETP）的後續協議談判等。

在兩岸議題方面，賴清德說，台灣願意在對等、尊嚴的原則下，以對話取代對抗、交流取代圍堵，來與中國進行交流，降低衝突，達到台海和平。

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