明年總預算 國防增5% 社福占比最高

行政院長卓榮泰。（資料照）

2024/07/30 05:30

政院初步審核 少子女對策計畫、教育經費均成長

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長卓榮泰昨日召開「一一四年度計畫及預算審核會議」。政院表示，明年度「社會福利」、「少子女對策計畫」及「教育」等經費，較去年度預算有所成長，社會福利經費占比最高。另，據了解，明年國防預算約四千六百億元，加計包含特別預算與特種基金，估計可達六千三百億元，增幅五％。

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據了解，明年度歲出規模可望逼近三兆元，歲入可能超過二．八兆元，雙創新高；公教人員退撫基金明年撥補可望比今年一百億元還多。

公教退撫基金撥補超過一百億

此外，因應少子化，擔任「健康台灣推動委員會」副召集人、行政院政委陳時中日前受訪提到，政府研擬補助獎勵措施，每生育一個寶寶，每月補助三萬元，直到念幼兒園為止，預估每年需近五百億元經費，相關計畫是否列入明年度預算備受外界關注。

有關國防經費，政院今年度國防部主管預算編列四四○六億元，加計新式戰機採購、海空戰力提升計畫採購等特別預算及非營業特種基金，整體規模達六○六八億元。據了解，明年度國防經費將有所成長，國防部主管預算約四千六百億元，加計特別預算與特種基金，估計可達六千三百億元，與今年度相較，增幅約五％。

行政院發言人陳世凱昨表示，此次會議為一一四年度總預算初步審核結果，尚未完全定案。明年度中央政府總預算的籌編，是依循新政府施政理念和落實施政方針，由各部會擬定施政計畫及配合編列預算，並在遵守財政紀律的前提下進行，併同考量歲入、歲出維持適度成長。

陳世凱說，在歲出部分，各項重要施政預算編列情形，以提升公共建設計畫預算在未加計前瞻特別預算下，增加幅度最高，藉此加強改善公路交通、提升人行安全、推動客運車輛電動化。

陳世凱強調，「社會福利」、「教育」、「少子女對策計畫」等經費有所成長，其中「社會福利」經費預算占比最高，展現政府持續強化照顧民眾的決心；「科技發展計畫預算」及「中央對地方一般性補助款」預算數都比今年有所增加，藉此強化中央和地方攜手合作推動建設的量能。

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