高虹安案 法官：助理費非補貼立委薪資

高虹安與助理一審刑度

2024/07/27 05:30

應專款專用於助理薪資 不得流用於公務上

〔記者溫于德、張文川、陳彩玲／台北報導〕台北地院昨天宣判新竹市長高虹安涉詐領立委助理費案，認定時任高辦行政主任黃惠玟是在高虹安的指示下浮報助理薪資，高與三名助理一同詐領十二萬餘元，判決指出，公費助理補助費是直接撥入助理個人帳戶，自當屬於助理的薪資，不是補貼立委的費用，應專款專用於助理薪資，不得流用於公務上。

「低薪高報」 詐領差價

北院認定，高虹安明知自己僅分別以月薪六萬二千元、七萬元、四萬六千元，僱用黃惠玟、陳奐宇、王郁文，卻指示黃惠玟分別向立院浮報三人月薪，詐領其間差價十二萬餘元，此金額亦即北院認定的不法所得。

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至於加班費，北院認定加班費是以實際酬金為基準計算、請領，並繳回部分供辦公室零用金使用，加班費是陳奐宇等四名助理實際應得的加班費，具有合法權源，屬合法請領的加班費，此部分並未詐領，判無罪。

北院合議庭審判長廖建傑、受命法官蘇宏杰、陪席法官王沛元判決指出，立法院編列的助理補助費用，屬於公費助理的薪資，包括酬金、加班費，都是由立院直接撥入助理的個人帳戶，既不是立委的薪資，也不是對立委的實質補貼。

公務花銷 仍屬「不法所有」

判決並引用前北市議員童仲彥的最高法院刑事確定判決見解指出，立委、民代不得任意以助理補助費，支用其辦公室或服務處等開銷，縱使以浮報人頭助理薪資的方式，將詐取的公費助理補助費用於辦公室或服務處等花銷，仍屬有「不法所有」的意圖。

北院指出，高虹安與三名助理以「低薪高報」方式，向立法院申報不實酬金，具有利用職務機會詐取財物的主觀犯意和不法所有意圖，不會因為將詐得款項繳回辦公室零用金後，實際由何人、如何保管、是提供辦公室使用，還是高虹安個人私用或其他用途，甚至事後有無歸還，而有所不同。

合議庭因此認定，高虹安利用職務上的機會詐取立法院的公費助理補助費，黃惠玟等三名公費助理也配合高虹安犯案，實屬不該，皆判有罪。

至於陳奐宇開庭時稱，高虹安曾教唆他和黃鈴惠刪手機訊息、銷毀電腦滅證。由於脫免罪責是本性，自己親手湮滅或教唆他人湮滅「自己」犯罪的證據，均不構成犯罪，因此高虹安這部分沒有刑責，加以黃鈴惠並未照做，因此台北地檢署未另分案偵辦。

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