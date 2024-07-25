駁斥中國國台辦「抗中拒統」說 陸委會：一中原則沒中華民國生存空間

中國國台辦發言人朱鳳蓮昨日嗆言，直稱「賴清德」上台以來，不斷進行台獨挑釁，製造兩岸敵意對抗，嚴重挑釁「一個中國原則」，揚言對此「必須反制，必須懲戒」。陸委會反批，所謂「一個中國原則」、「九二共識」做為兩岸互動的政治前提，並沒有中華民國生存的空間。 （資料照）

2024/07/25 05:30

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國國台辦發言人朱鳳蓮昨日嗆言，直稱「賴清德」上台以來，不斷進行台獨挑釁，製造兩岸敵意對抗，嚴重挑釁「一個中國原則」，揚言對此「必須反制，必須懲戒」。陸委會反批，所謂「一個中國原則」、「九二共識」做為兩岸互動的政治前提，並沒有中華民國生存的空間，台灣主流民意早已堅定拒絕。

國台辦批賴挑釁一中 「必須懲戒」

陸委會主委邱垂正上週強調，中共透過軍事威嚇等方式脅迫台灣，要求接受一中原則，是兩岸緊張疏離的主因，更是台海現狀不安的主要根源；朱鳳蓮則在國台辦記者會批評相關言論是「罔顧事實、顛倒黑白」。奉勸「賴清德當局」認清形勢，放棄「抗中拒統」、「倚外謀獨」幻想。

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朱鳳蓮聲稱，當前台海緊張動盪的根源，在於「民進黨當局」拒不承認體現「一個中國原則的九二共識」，頑固堅持台獨立場。賴清德上台以來，不斷進行台獨挑釁，製造兩岸敵意對抗，破壞台海和平，損害同胞福祉，嚴重挑釁一中原則，「我們堅決反對，必須反制，必須懲戒」。

陸委會指我已釋善意 籲良性對話

對此，陸委會表示，中華民國是主權國家，賴總統近期談話，強調保障自由人權、深化台灣民主憲政體制，堅定維護國家主權及和平與穩定的台海現狀，這是台灣人民及國際社會的最大共識，對岸無權置喙，更應放棄以武力恫嚇和經濟脅迫等方式，逼迫台灣人民接受其政治主張。

陸委會強調，賴總統就職演說已經闡明，政府延續「四個堅持」，以追求台海和平、互利互惠、共存共榮為共同目標，並呼籲兩岸恢復對等交流，已充分釋出善意。中方應尊重兩岸現實、面對台灣主流民意，務實推動良性的交流對話。

台灣智庫諮詢委員吳瑟致說，國台辦稱懲獨廿二條只針對少數台獨份子，但懲獨意見法律概念模糊，每個人都可能被控犯罪，即便中共再怎麼解釋，台灣民眾對中不信任感大幅提升，也減少赴中旅遊，中共所作所為已對兩岸帶來傷害。

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