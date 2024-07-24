漢光演習Day2》海鋒大隊模擬遭入侵 陸戰隊即時殲敵

今年漢光演習出現新亮點！十軍團悍馬車有別於以往，除增強車組員的防護能力，上方的飛彈發射器是拖式2B飛彈（TOW 2B）的新版本。（圖片擷取自軍聞社影片）

2024/07/24 05:30

總長梅家樹視導攻防操演 期許官兵務實訓練

〔記者吳哲宇、涂鉅旻、吳正庭／綜合報導〕漢光四十號演習昨進行第二天操演，參謀總長梅家樹上將（見圖，取自軍聞社）昨日凌晨前往高雄視導配備雄三等反艦飛彈、海軍海鋒大隊攻防操演，以驗證部隊防護等作為。憲兵指揮部官兵則於廿二日、廿三日跨夜於新北市板橋實施橋樑阻絕、守備作戰演練，並下達仿真狀況阻殲來犯敵軍，確保政經中樞安全。

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配備反艦飛彈 反制共艦主力

由於凱米颱風逼近台灣速度加快，空軍臨時取消清晨花蓮基地空中演練，但台灣西部地區演練照常執行。

海鋒大隊配備雄二、雄三及增程雄三型反艦飛彈，未來會加入魚叉反艦飛彈，是反制共軍艦隊主力。海軍海鋒大隊昨日凌晨一時許執行操演，機動中隊模擬重要設施遭受共軍及特工破壞，陸戰隊接獲訊息後立即出動，以戒護兵力殲滅敵軍及特工人員。

梅家樹視導海鋒大隊時，除檢視操演過程中的各項環節，並期許官兵務實投入訓練和操演，為提升防衛作戰戰力而努力。

憲警封橋 阻敵特工突入中樞

憲兵於廿二、廿三日跨夜封鎖板橋、台北市萬華間的華翠大橋，包括憲兵、警察、民防組織等皆派員參與，同時出動數輛吊車、卡車，從華翠大橋匝道至上坡段部署至少六層由沙包、紐澤西護欄等組成的阻絕設施，持步槍、機槍的憲兵、警察嚴陣以待。

國軍此次在華翠大橋的演訓，包括模擬敵特工人員、車輛強行突入管制區，與軍、警駁火情形，以及橋上官兵中彈倒地，官兵進行戰傷救護情形。此次操演亦演練「台北市淪陷」等真、偽消息辯證，模擬「認知作戰」應變情形。

新型拖式飛彈車 十軍團亮相

此外，各作戰區部隊於夜色中機動至戰術位置整備，戰甲車同時行駛於台灣多處街道。其中，台中十軍團的車隊畫面出現我國向美採購最新型拖式飛彈悍馬車，該型悍馬車是我國以「獵狸專案」對美採購拖式2B飛彈之衍生裝備。

馬祖北高守備大隊昨也展開「關鍵基礎設施防護」演練，官兵從戰力保存坑道據點整裝出發，在敵方攻佔前先行抵達；金防部也表示，金門官兵演練在拂曉時分，突然接獲上級發布最新敵情，立即熟練操作二四○公厘巨型榴砲實彈射擊，精準命中目標，展現有我無敵的堅強戰力。

對於凱米颱風撲台可能影響漢光進度，國防部發言人孫立方少將表示，本次演習所有可能遭遇的情形，都是給官兵訓練的機會。統裁部對於整體天候變化，尤其是可能引發風險管理的因素，都會嚴謹考量，讓演習兼顧任務目標及風險管理。

國防部參謀總長梅家樹上將23日凌晨視導海軍海鋒大隊操演實況。（軍聞社）

在華翠大橋閘道口持槍警戒的憲兵官兵，與警察、民防團隊一同操演。（記者涂鉅旻攝）

空軍第五聯隊操演傷患檢傷、分類及後送作業。（記者塗建榮攝）

金門守軍擊發240巨砲，精準命中目標。（金防部提供）

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