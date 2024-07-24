連署查詢25000份 「拆樑」斥濫用公權力

面臨罷免危機的基隆市長謝國樑，昨天視察東四碼頭抽水站整備作業。（記者盧賢秀攝）

2024/07/24 05:30

〔記者盧賢秀／基隆報導〕罷免基隆市長謝國樑連署書正進入第二階段查對，日前傳出基隆市選舉委員會將郵寄二萬多份查詢單，基隆市議會議長童子瑋昨天證實，市府民政處向議會提案罷免查對作業費的墊付款，郵寄查詢單的數量確為二萬五千份。「山海公民拆樑行動」發言人李晏蓉批評，四萬三千份連署書才送件三天，選委會就決定寄出佔總數六十％的查詢單，分明是「行政不中立、濫用公權力」，阻撓基隆市民行使罷免權。

基隆市選委會總幹事張淵翔表示，選委會只是粗估查對經費，概估查對總人數是四萬五千人，比公民團體遞交的四萬三千份連署書還多，查對工作一定守法，寄出查詢單不是一萬三千份也不是二萬份，呼籲外界不要臆測，將依實際查對件數來支應經費。

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基市選委會：勿臆測

基隆市議會將於八月召開臨時會，昨天召開程序委員會。童子瑋表示，市府民政處提案請議會審查，選委會的罷免查對作業費二九○萬元墊付款，確實和民政處公文的估算表一樣，郵寄數量是二萬五千份，議會程序委員會已經通過列入議程審議。

拆樑：送件才三天

竟查詢六成連署書

李晏蓉表示，第二階段連署書送件日期為七月八日，選委會的預算表發文給市府民政處的日期為七月十一日，選委會竟然在短短三天內、未經過審核，就決定要寄出二萬五千份查詢單，佔公民團體遞交四萬三千份連署書的六十％，明顯不符合比例原則。

李晏蓉批評，行政中立被當作一場笑話，市府與選委會的行為分明就是在阻撓基隆市民行使罷免權，濫用公權力的市府，正是前總統馬英九在基隆宣講時所說的「民主敗類」。

民進黨基隆市議員張之豪諷刺說，日前傳出選委會要寄出二萬五千份查詢單，選委會稱是假消息，昨天證實市府送的預算表郵資費確實為二萬五千份，市府不覺得自己被打得臉腫，他都嫌打得手痠了。

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