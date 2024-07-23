政院淪立院執行局？ 執政黨訴諸政策突圍

新國會第一個會期總計通過五十五個議案，其中由政府主動提案的卻只有十八個，創歷史最低紀錄。（資料照）

2024/07/23 05:30

〔記者謝君臨、林哲遠、林欣漢／台北報導〕立法院藍、綠、白三黨不過半首個會期總計通過五十五個議案，但民進黨前立委林濁水憂心表示，其中只有十八個議案是由政府提出，行政院成為「立法院執行局」的態勢，是最嚴峻的局勢。對此，立法院民進黨團認為，這是朝小野大必然的現象，若是重要的民生法案，相信在野黨也不敢擋；呼籲行政部門要把政策亮點做出來，黨團也會積極辯護政策立場。

林濁水表示，新國會第一個會期總計通過五十五個議案，其中由政府主動提案的卻只有十八個，創下歷史最低的紀錄。他認為，執政黨難堪猶在其次，形成「在野黨立法，執政黨執行」、行政院成為「立法院執行局」的態勢，才是最嚴峻的局勢；如何突圍是當前台灣繞不過去的歷史課題。

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對此，民進黨團幹事長吳思瑤表示，在新、舊執政團隊交接的情況下，本屆立院第一會期所通過由行政院所提出的議案，和往年相較雖不算多，不過仍差強人意；遺憾國民黨、民眾黨立委在國會多數下，提出並通過許多毀憲亂政的法案，希望行政團隊可以掌握話語權、提案權。

吳思瑤籲行政部門 把政策亮點做出來

吳思瑤指出，下個會期是預算會期，預算牽涉到政策，呼籲行政部門要把亮點做出來，而在行政、立法一體之下，立院民進黨團成員也會積極為政策立場辯護。

民進黨團書記長莊瑞雄則說，以目前的政治局勢，執政黨要通過的法案本來就不會太多，如果都是正當的民生法案，在野黨也不敢擋；以在野黨現在的能量來看，確實是只要他們想通過的案子，本來就可以很輕易聯手過關，可以理解為「朝小野大，在立院內的必然。你說它嚴峻，過去前總統陳水扁執政的八年，確實也是如此。」

民眾黨團幹事長吳春城指出，立院三讀通過的議案都一定需要在野黨的支持，遺憾的是，第一會期朝野關係惡化，甚至當院會在討論、表決法案時，有許多明明是民進黨團或民進黨立委的提案，民進黨立委竟也投下反對票，這是在野黨一直感到納悶的地方。

吳春城呼籲，在新的會期民進黨不要再一心只想著朝野政爭，為了反對而反對，應與在野黨攜手為國家人民的福祉一起努力。

至於國民黨團部分，記者致電、傳訊黨團幹部，至截稿前均未獲回應。

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