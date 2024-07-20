雖納入新住民基本法 劉世芳：中配歸化仍受兩岸條例規範

內政部長劉世芳。（內政部提供）

2024/07/20 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會十六日三讀通過新住民專法，國民黨團、民眾黨團挾人數優勢表決確定名稱為「新住民基本法」，陸委會日前示警這可能讓兩岸人民關係條例淪為子法，未來可能有人主張中配入籍年限應縮短；內政部長劉世芳昨表示，中配被照顧的權益和其他國籍者皆相同，但若涉及歸化程序，仍必須依照兩岸人民關係條例。

陸委會副主委梁文傑十五日指出，「新住民基本法」將中配、港澳配偶全納入統稱「新住民」，未來會有一些隱憂。梁說，該法上路後，可能有部分人士認為中配取得定居年限，應從六年改為四年才叫公平；或現行規定中國籍人士入籍台灣後未滿廿年不能服兵役，這是為了國家安全的特殊考慮，未來可能有人會拿著基本法，要求這一條應拿掉。

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劉世芳昨表示，基本法主要是保障新住民權益，未來中配到台灣，還是依兩岸人民關係條例的相關規定辦理。她強調，具居留資格的中配到台灣，被照顧的權益跟其他國籍者皆相同，但若涉及歸化程序，仍須依循兩岸人民關係條例。

因應「新住民基本法」，內政部將主責成立「新住民權益保障籌備處」。針對未來籌備處的推動方向，劉世芳指出，除了持續推動新住民到台灣就醫、就養環境以外，新住民如何在就業上融入台灣社會，內政部與勞動部等機關將會提出更好的培育環境，讓他們可以更快進入就業市場。

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