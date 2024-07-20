為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

雖納入新住民基本法 劉世芳：中配歸化仍受兩岸條例規範

內政部長劉世芳。（內政部提供）

內政部長劉世芳。（內政部提供）

2024/07/20 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕立法院院會十六日三讀通過新住民專法，國民黨團、民眾黨團挾人數優勢表決確定名稱為「新住民基本法」，陸委會日前示警這可能讓兩岸人民關係條例淪為子法，未來可能有人主張中配入籍年限應縮短；內政部長劉世芳昨表示，中配被照顧的權益和其他國籍者皆相同，但若涉及歸化程序，仍必須依照兩岸人民關係條例。

陸委會副主委梁文傑十五日指出，「新住民基本法」將中配、港澳配偶全納入統稱「新住民」，未來會有一些隱憂。梁說，該法上路後，可能有部分人士認為中配取得定居年限，應從六年改為四年才叫公平；或現行規定中國籍人士入籍台灣後未滿廿年不能服兵役，這是為了國家安全的特殊考慮，未來可能有人會拿著基本法，要求這一條應拿掉。

劉世芳昨表示，基本法主要是保障新住民權益，未來中配到台灣，還是依兩岸人民關係條例的相關規定辦理。她強調，具居留資格的中配到台灣，被照顧的權益跟其他國籍者皆相同，但若涉及歸化程序，仍須依循兩岸人民關係條例。

因應「新住民基本法」，內政部將主責成立「新住民權益保障籌備處」。針對未來籌備處的推動方向，劉世芳指出，除了持續推動新住民到台灣就醫、就養環境以外，新住民如何在就業上融入台灣社會，內政部與勞動部等機關將會提出更好的培育環境，讓他們可以更快進入就業市場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

政治今日熱門

2024巴黎奧運

挺選手拚好運

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播