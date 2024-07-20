反濫權中壢宣講 展現守護民主決心

民進黨昨晚舉辦「反濫權，護民主」中壢場宣講會，綠委、議員對憲法法庭裁准暫時處分不約而同發表意見。（記者黃政嘉攝）

2024/07/20 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕藍白兩黨在立法院主導修正通過「立法院職權行使法」等國會擴權法案，憲法法庭昨天則裁准在釋憲案宣判前應暫時停止執行，民進黨「反濫權，護民主」中壢場宣講會，昨晚在中壢區大舊社市民活動中心舉行，發言者都緊扣此事，議員黃崇真強調，憲法法庭的暫時處分是一劑強心劑，釋憲審查絕對會認定違憲，顯示民進黨取得正確言論方向。

民進黨政策會執行長王義川、立委洪申翰與多位桃園市議員及新北市議員卓冠廷到場演說，和民眾一起向被藍白把持的立法院表達憤怒，展示守護台灣的決心。

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議員魏筠表示，國民黨立委吳宗憲說擴權法案只是有點違憲，但她要質疑，身為立委怎麼可以推出有點違憲的法案，卻認為對人民沒有影響，這是權力的傲慢。

議員彭俊豪批評，藍白假改革之名，行擴權之實，民進黨宣講要一場接一場，讓藍白立委知道人民才是權力來源，民眾希望看到行政、立法，理性地監督，互相制衡，讓台灣走在正確的方向。

議員張曉昀說，台灣已經來到大罷免時代，只要立委不適任、濫權，台灣民主一定會讓他們下台；卓冠廷表示，擴權法案影響你我生活，大法官藉專業判斷做成了暫時處分，現在國人可以稍微放心了。

王義川說，藍白一旦「裝肖」，台灣青鳥就會從各角落飛出來，自由民主這條路大家要繼續走；洪申翰表示，憲法法庭暫時處分把擴權法案凍結，大家可以想像藍白會攻擊大法官，這樣就是攻擊民主、攻擊憲政體制，呼籲人民一起當大法官後盾，合作守護民主。

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