質疑行政不中立 拆樑促張淵翔、方安定辭市選委會兼職

基隆市選委會陸續寄發查詢單給參與罷免市長謝國樑的連署人。（山海公民拆樑行動提供）

2024/07/19 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕發起罷免基隆市長謝國樑的「山海公民拆樑行動」公民團體連日來接獲情資，指基隆市選舉委員會將寄發多達二萬份的罷免連署書查詢單，針對「疑有疑義」的連署書再次確認；對此，民進黨多位市議員及「拆樑」公民團體都怒批「搞小動作、違反行政中立」，要求分別兼任市選委會主委、總幹事的市府秘書長方安定、民政處長張淵翔請辭選委會的職務，利益迴避。

張淵翔昨回應，基隆市選委會查對罷免案的連署名冊，一切依法、依規辦理，從未洩漏個資及相關進度、寄發的查詢單數量等，公民團體連日來所稱的「二萬份查詢單」，不知有何證據？市選委會毫無所悉，也無從評論。

請繼續往下閱讀...

張︰各縣市同樣兼任

張並說，各縣市選委會主委，都由各縣市的市長、副市長、秘書長擇一兼任，總幹事都是民政局處的正副首長兼任，基隆市選委會切實遵照行政中立及依法審件查對，沒有請辭、利益迴避的問題。

民進黨市議員鄭文婷、張顥瀚、施偉政質疑，基隆市選委會已在七月十六日寄送二千多份的查詢單，要求收到的民眾須在八月二日之前回函，未回函或逾期回函就判定是無效連署，市選委會廣寄二萬份查詢單的傳言漫天，無風不起浪，如果刻意廣寄查詢單再以「未回覆」剔除連署，違反行政中立的小動作勢必引發更多對謝國樑的仇恨值，呼籲市選委會懸崖勒馬，方安定、張淵翔應辭去選委會的兼職。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法