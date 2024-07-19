竹北天坑案 楊文科︰依法辦理 何來圖利

新竹縣長楊文科（右）昨視察工程時受訪，指「豐采五二○」建案所導致竹北天坑事件，縣府都依據相關法令的規定和新竹縣建築爭議事件處理原則辦理。（記者黃美珠攝）

2024/07/19 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣長楊文科被依貪瀆重罪起訴後，昨天視察縣立湖口高中新建校舍工程進度，強調都是依法辦理，獲多名縣議員跨黨派和地方人士相挺，議員且振臂替楊文科加油、喊出「楊縣長清白」送暖。

楊文科視察工程時受訪說，對「豐采五二○」建案所導致竹北天坑事件，從開始塌陷迄今，縣府都依據相關法令的規定和新竹縣建築爭議事件處理原則辦理，都是用會不會影響公共安全之虞的狀況下來考慮，所以過程中有復工、有搶險，到目前仍依據相關的程序進行，且縣府至今也還沒有核准豐邑機構復工，整個過程都是大家在討論，沒有所謂他對誰施壓的問題，所有的專業都是由工務處的專業主管來決定，這也是依照縣府分層負責表來決定的，縣府同仁都是依規定辦理，絕對沒有徇私舞弊的情形。

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昨天有國民黨籍徐瑜新、張益生、陳凱榮、吳菊花及勞動黨籍的羅美文等縣議員到場力挺楊文科。

楊文科隨後也在臉書發文提到，在擔任縣長後他是戰戰兢兢，為縣民謀取最大福利，他是基層公務員出身，秉持面對問題、解決問題的態度，從不逃避。「豐采五二○」塌陷案，縣府依據有無影響公共安全為復工條件依法辦理，曾參照台北、新北、桃園、台中土木技師公會的安全鑑定報告，更透過專案小組及現場試挖，做為復工條件的依據。縣府甚至主動將此案移送地檢署偵辦，至今涉案建設公司仍在停工狀態，「不解這其中何來圖利之說」。

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