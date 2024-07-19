「竹北天坑案 水很深」／工務處長 被搜獲逾千萬現金 議員質疑︰那更高層呢？

新竹縣議員歐陽霆。（記者黃美珠攝）

2024/07/19 05:30

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣長楊文科被依貪污重罪起訴，民進黨新竹縣議員歐陽霆昨質疑「一個被上級指辦復工的工務處長，家中都能搜到一千多萬的現金，那更高層的呢？」「真的只有免租金的競選總部這麼cheap（廉價）嗎？還是只是冰山一角呢？」

歐陽霆新聞稿提到，新竹檢方的起訴書出現了許多令人震驚的內幕，令人不寒而慄。整件天坑事件，中間有太多不合理之處，難以用常理解釋。如今看到檢察機關提起公訴，才赫然發現「原來水這麼深！」

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他說，去年五月總質詢就質疑過楊文科透過「五鬼搬運」手法，左手收受建商政治獻金、右手又向建商承租建案銷售中心做為連任選舉的競選總部。他在那次總質詢中提出現場施工照片，爆料這個建案「地上卅多層樓、地下六層，竟然只用薄弱的鋼板角鐵和沙包擋土」。

不斷為建商開綠燈復工 急什麼？

如今回過頭來交叉比對起訴書，更有許多令人髮指之處。因為起訴內容顯示，楊文科曾多次向時任工務處長的江良淵施壓，更出現「一定要想辦法讓他過！」等恐嚇性用語。

起訴書更揭示，去年發生天坑掉入特斯拉後，楊文科便不斷和建商多次進行密切接觸，企圖為其開綠燈快速復工，甚至被檢警踢爆喬事情的地點就在「豐邑喜來登的總統套房」內，還有建商的奢華餐飲伺候。

他要問楊，到底有什麼不可告人的事情不能在縣府裡面公開討論，而要跑到建商飯店的總統套房，有建商好酒好菜招待才能談？為何縣長要不斷讓建商開綠燈復工？甚至不惜施壓時任工務處長？甚至多次在無專家勘驗現場確認安全下，讓建商可以違法復工，到底為什麼要這麼急？

歐陽霆說，負責任的地方父母官，都不該拿人民的生命財產安全做為賺錢工具，甚至是官商利益輸送的賭注。如果縣長真的貪污罪證屬實，那就是吃著縣民的肉、喝著縣民的血，來換取榮華富貴的爛官！希望檢警盡速釐清真相，還給縣民安全的居住環境和清廉的縣府。

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