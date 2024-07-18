青鳥到桃園龍潭 路口高喊反濫權、護民主

青鳥行動到龍潭，支持者在路口舉標語、喊口號，向上班、經過的民眾表達國會濫權情形。（記者黃政嘉攝）

2024/07/18 05:30

〔記者黃政嘉／桃園報導〕「青鳥行動，龍潭響應！」前立委湯蕙禎率領台灣多元文化發展協會，自主發起「青鳥行動到龍潭」活動，昨起每週三在桃園市龍潭區要道路口舉標語、喊口號，表達「反濫權，護民主」，爭取民眾認同與支持。

民進黨明晚7點在中壢宣講

民進黨明晚七點在中壢夜市旁的大舊社市民活動中心（新明路二二三號），舉辦「反濫權，護民主」宣講會，立委洪申翰、新北市議員卓冠廷與桃園市議員徐景文、魏筠、張曉昀、黃崇真將到場演說，請鄉親一起反對國民黨、民眾黨強推國會擴權法案。

請繼續往下閱讀...

昨早七點，湯蕙禎等近卅人於龍潭區中正路與東龍路口，延續青鳥力量，高喊「藍白擴權，藐視國會」、「國會黃傅芯，現代吳三桂」等口號，讓通勤族了解藍、白兩黨在國會濫權惡狀。

湯蕙禎表示，藍白兩黨主導下的國會亂象今年二月開始浮現，法案都沒照正常審議程序走，也沒辦法徹底地討論，藍白想要推出的法案，就用多數席次來輾壓通過，未來情況將不斷上演，民進黨街頭宣講行動像「打更人」，提醒全民警覺，選舉不是選誰都可以，要選愛台灣的人，為人民服務，台灣才不會被出賣。

湯蕙禎說，協會延續青鳥行動，在龍潭發聲，各地區自主響應，希望全國遍地開花，未來每週三都會站路口舉標語，及以小型座談會持續跟民眾溝通理念；七十二歲陳姓婦人強調，看不慣國民黨、民眾黨仗著國會席次優勢「鴨霸」擴權，對個人不好，也傷害台灣民主，所以她挺身在路口跟大家發聲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法