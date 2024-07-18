童子賢：台灣重要性 美兩黨都該清楚

和碩董事長童子賢昨表示，不管是共和黨或民主黨，都該清楚台灣對全球的重要性。（記者方韋傑攝）

2024/07/18 05:30

〔記者廖家寧、方韋傑／台北報導〕美國前總統川普談及是否保衛台灣時表示，台灣搶走美國所有晶片生意，因此必須支付美國防衛台灣的費用。和碩董事長童子賢昨表示，美國不同政黨總統參選人會有不同的言行舉止，台灣不宜「指指點點」，也應當尊重美國的社會與民主制度，但不管是共和黨或民主黨，都該清楚台灣對全球的重要性；三三會理事長林伯豐說，台灣晶片產業發展，是政府與民間企業共同努力的成果，非其他國家作為所造成的結果。

不同參選人有不同言行 台灣不宜「指指點點」

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童子賢表示，特定美國總統參選人時而揚言轟炸他國首都、時而聲稱要撤掉駐外美軍，或是增加保護關稅。他認為，最值得關心與探討的事情是，無論共和黨、民主黨的總統當選人誰取得執政權，「當選的人是不是依舊瞭解台灣的重要性」。

童子賢強調，不同的參選人會有不同的言行舉止，當然台灣不宜對美國的選舉「指指點點」，應當尊重美國的社會與民主制度，期盼相關參選人能夠了解台灣目前在全球扮演著友善、積極又有貢獻的角色，「這個是我比較期待的」。

工商協進會理事長吳東亮分析，若川普當選上台，台灣要關注保護主義的再次興起，必須謹慎因應，一旦掀起關稅大戰，美國提高關稅恐加劇通膨，也會牽動到全球降息時程是否會往後延，影響全球經濟狀況。

林伯豐指出，國內晶片產業發展得以有現在的成績，是政府與民間企業共同努力的成果，人才雖也有美國與日本的培養，但最關鍵的因素仍是政策支持、產業韌性、人才資源，以及企業在晶片的研發、製造、品質與成本控制上取得良好成效，非其他國家作為所造成的結果。

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