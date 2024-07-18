卓揆：我們願意付出更多責任

行政院長卓榮泰昨說，維護台海與印太地區的和平與穩定，是大家共同責任與目標，「我們願意付出更多的責任，這是在防衛台灣、保障安全」。（記者廖振輝攝）

2024/07/18 05:30

維護台海與印太和平穩定是台美共同目標

〔記者鍾麗華、陳昀／台北報導〕美國前總統、共和黨總統候選人川普日前接受專訪稱，台灣拿走美國所有晶片業務，若要美國提供保護，台灣應該付軍費。對此，行政院長卓榮泰昨說，維護台海與印太地區的和平與穩定，是大家共同責任與目標，「我們願意付出更多的責任，這是在防衛台灣、保障安全」。

期待台美友好 往更好方向走

卓榮泰與媒體茶敘時表示，政府有注意到川普談話，台美關係近幾年來狀況非常堅定，台海與印太地區的和平穩定，是雙方共同的責任與目標，感謝美國經常多次對台灣的各種安全、台灣國際參與等發聲，也因此更堅定認為台灣是地球村的一員，對區域和平穩定有共同責任。

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卓榮泰強調，台灣已穩定加強國防預算和恢復義務役役期，以及強化社會韌性，都是展現身為國際一份子的責任，只要持續展現相關能力，就能得到更多國家的協助，期待台美雙方過去友好關係，不僅維持、且更能往好的方向走，雙方對於台海印太地區共同的責任，「我們願意付出更多責任，這是在防衛台灣、保障安全」。

川普宣稱台灣拿走美國晶片事業，未來若當選，是否會要求台灣將尖端晶片量能移轉到美國？卓榮泰表示，台灣在高科技產業供應鏈有關鍵地位，市場製造雖然分散，但廠商會把研發留在台灣，台灣有垂直產業鏈，有科技人才，有信心高端技術會留在台灣，這是對台灣最好的選擇。

卓榮泰也說，美國是民主成熟國家，人民會在大選做出明確選擇，當前台美實質關係遠遠超過其他具有外交的國家，台灣尊重美國人民的選擇，也祝福大選順利進行，未來雙方會在過去基礎上往好的方向發展。

對於川普的談話，民進黨秘書長林右昌表示，美中戰略格局不會改變，台灣是世界民主同盟的重要核心，川普無非希望台灣展現與日本、南韓、歐盟一樣守護自我安全的決心，台灣也已展現這樣的決心，並持續強化自我防衛，負起應有的國際責任。

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